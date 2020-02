Blanár: Poslanci blokovali rokovanie s vedomím, že nemôžu dostať pokuty

Uviedol to vo štvrtok predseda parlamentného mandátového a imunitného výboru Juraj Blanár (Smer-SD). Výbor, ktorý sa tým na podnet predsedu NR SR Andreja Danka (SNS) zaoberal, sa podľa Blanára zhodol, že porušili rokovací poriadok.

Výbor podľa jeho slov podporil začatie disciplinárneho konania voči nezaradeným poslancom, ktoré sa však nebude môcť dokončiť vzhľadom na krátky čas do konca tohto volebného obdobia. „Čiže robili to chladnokrvne s tým, že idú nielen že porušovať demokratické princípy, zneucťovať rokovanie národnej rady a samotnej rokovacej sály, ale ešte aj vyhnúť sa týmto pokutám,“ podotkol vo štvrtok na tlačovej konferencii v parlamente Blanár. Súčasne dodal, že by im hrozila pokuta 2000 eur.

Predseda NR SR musel schôdzu od utorka (18. 2.) dvakrát prerušiť pre obštrukcie nezaradených poslancov, ktorí blokovali hlavný rečnícky pult. Uvoľnili ho až vo štvrtok, keď v úvode rokovacieho dňa vystúpil v pléne premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a do sály boli prinesené ďalšie dva rečnícke pulty.

Poslanci na mimoriadnej schôdzi majú prerokovať tri vládne novely zákonov, ktorými sa má zvýšiť prídavok na dieťa, zaviesť 13. dôchodok a zrušiť zákon o diaľničnej známke. Tiež majú prijať uznesenie k Istanbulskému dohovoru. O novelách majú rokovať v skrátenom režime.