Slovenská pošta zabezpečuje voľbu z cudziny v bezpečnostnom režime

Cieľom špeciálneho režimu bezpečnosti a monitorovania je podľa špecialistky pre styk s verejnosťou Slovenskej pošty Evy Rovenskej zamedziť akejkoľvek neoprávnenej manipulácii so zásielkami, v ktorých je obálka s hlasovacími lístkami.

Záujem zúčastniť sa volieb do Národnej rady SR podľa nej prejavilo viac ako 55.000 Slovákov žijúcich v zahraničí. „Záujem o voľbu poštou stúpa. Do parlamentných volieb v roku 2016 o voľbu poštou požiadalo 20.668 voličov,“ tvrdí Rovenská. Dodala, že pošta doteraz spracovala viac návratných obálok z cudziny pre voľbu poštou ako v roku 2016.

O voľbu poštou mohli voliči požiadať obec, v ktorej majú trvalý pobyt, najneskôr do 10. januára 2020, teda najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb. Voličovi, ktorý nemá na Slovensku trvalý pobyt, dokumenty k voľbe zaslalo Ministerstvo vnútra SR.

Všetky obálky, ktoré dorazili na Slovensko, sú podľa Rovenskej pred prepravou a doručením na sčítanie uložené v oddelených zväzkoch pod dohľadom kamerových systémov a poverených osôb. Po triedení sa hneď prepravujú a doručujú.

Volič vloží do obálky s odtlačkom úradnej pečiatky obce alebo ministerstva jeden hlasovací lístok a zalepenú obálku vloží do špeciálnej návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“. Slovenská pošta odporúča návratnú obálku z cudziny odoslať ako doporučenú, prípadne expresnú, aby bola doručená do dňa konania volieb.

Návratné obálky prichádzajú do Medzinárodného výmenného strediska v Bratislave a pracovníci strediska ich triedia do predpísaných zväzkov oddelene od ostatných listov. „Všetky tieto zásielky spracováva Slovenská pošta v zrýchlenom režime, to znamená ako listy 1. triedy. Dohľad nad spracovaním návratných voličských obálok z cudziny zabezpečuje Slovenská pošta prostredníctvom poverených osôb, ktoré kontrolujú dodržiavanie bezpečnostného režimu spracovania týchto zásielok,“ hovorí Rovenská. Všetky voličské obálky sú podľa nej pod dohľadom kamerových systémov. Zamestnanci pošty majú voličské obálky doručiť na obecný, prípadne mestský úrad alebo ministerstvo. V deň volieb návratné voličské obálky otvára a ich obsah do hlasovacej schránky hádže volebná komisia.

„Ak návratná voličská obálka príde na Slovenskú poštu poškodená, prípadne otvorená, Slovenská pošta dodržiava všeobecne platné právo listového tajomstva v súlade s poštovým zákonom. Obálky sú tak aj pri iných zásielkach prelepené a s informáciou o tomto úkone doručené adresátovi zásielky,“ priblížila Rovenská.

Slovenská pošta vyzýva voličov, aby neodkladali voľbu na poslednú chvíľu a nechali si časovú rezervu na riešenie prípadných komplikácií. Dôležité je to najmä u voličov, ktorí sa nachádzajú v Ázii a krajinách, ktoré majú východnú Áziu a Austráliu ako prepravný uzol. Pre obmedzenia v medzinárodnej leteckej doprave v dôsledku šíriaceho sa koronavírusu a pre rozsiahle požiare v Austrálii mnohé zásielky z týchto oblastí meškajú aj niekoľko týždňov.