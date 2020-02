Stále sa hľadá riešenie pre pokračovanie v rokovaní parlamentu

„Žiadna zo strán, ktoré boli zastúpené na grémiu, nepodporili tých šesť ľudí, ktorí bránia rokovaniu v parlamente,“ zdôraznil Jarjabek. Doplnil, že sa stále hľadajú technické riešenia, aby mohla schôdza vo štvrtok (20. 2.) pokračovať. Jednoznačný záver poslaneckého grémia tak nebol, čo potvrdil pre TASR aj predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák.

Podľa podpredsedu poslaneckého klubu hnutia Sme rodina Petra Pčolinského sa na grémiu zhodli, že v súčasnosti nie je právne alebo legislatívne riešenie tejto situácie. Podotkol, že na Slovensku nie je parlamentná stráž ako inštitút, ktorý by vedel „vyviesť“ blokujúcich poslancov.

Pčolinský zároveň uviedol, že predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) by mal mať ešte v stredu poobede stretnutie, na ktorom sa bude hľadať technické riešenie. „Myslím si, že do zajtra možno niečo vymyslia, možno navrhnú, aby Národná rada niečo odhlasovala,“ poznamenal Pčolinský s tým, že sa môže odhlasovať napríklad prerušenie schôdze alebo aj to, že sa požiada úrad na ochranu ústavných činiteľov, aby zakročil.

Jednou z možností je ďalší rečnícky pult. „Rokovací poriadok hovorí o tom, že rozprava sa vedie z rečníckeho pultu. Len nikde nie je definované, ktorý je rečnícky pult,“ skonštatoval Pčolinský. Zároveň však dodal, že každé miesto sa dá blokovať.

Rokovanie parlamentu je opätovne do štvrtka (20. 2.) do 9. hodiny prerušené. Urobil tak predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) po tom, ako po jeho niekoľkých výzvach nezaradení poslanci okolo Miroslava Beblavého neuposlúchli výzvu, aby opustili rokovaciu sálu.