Nedostatok tohto vitamínu zvyšuje riziko ADHD

Deti, ktorých matky mali počas tehotenstva nedostatok vitamínu D, mali o 34 % vyššie riziko ADHD než deti matiek, ktoré mali počas prvého a druhého trimestra dostatočnú hladinu vitamínu D. Potvrdili to výsledky novej štúdie publikovanej v časopise Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry.

„Popri genotype môžu prenatálne faktory, ako je nedostatok vitamínu D počas tehotenstva, ovplyvniť rozvoj ADHD,“ uviedla autorka štúdie Minna Sucksdorffová z University of Turku vo Fínsku.

Štúdia skúmala 1 067 detí narodených v rokoch 1998 až 1999 s diagnostikovanou poruchou pozornosti vo Fínsku a rovnaký počet zdravých detí. Ide o prvý výskum na úrovni populácie, ktorý preukázal súvislosť medzi nízkou hladinou vitamínu D v tehotenstve na začiatku až do polovice tehotenstva a zvýšeným rizikom diagnostikovanej poruchy pozornosti a hyperaktivity (ADHD) u dieťaťa.

Nedostatok vitamínu D je stále globálnym problémom

Spoluautor štúdie Andre Sourander, hovorí, že nedostatok vitamínu D je stále globálnym problémom. Ako uviedol:

„Tento výskum ponúka silný dôkaz, že nízka hladina vitamínu D počas tehotenstva súvisí s nedostatkom pozornosti u potomstva. Keďže ADHD je jedným z najbežnejších chronických ochorení u detí, výsledky výskumu majú veľký význam pre verejné zdravie.”

Štúdia je súčasťou rozsiahlejšieho výskumného projektu, ktorého cieľom je zistiť súvislosti medzi zdravím matky počas tehotenstva a ADHD u potomstva. Cieľom je poskytnúť informácie na vývoj preventívnych liečebných postupov a opatrení na identifikáciu detí s rizikom ADHD.

Štúdia sa uskutočnila v spolupráci medzi výskumníkmi z University of Turku vo Fínsku a Columbia University v New Yorku. V štúdii vedci použili výnimočne komplexnú kohortu pozostávajúcu z približne 2 miliónov vzoriek séra odobratých počas prvého a začiatku druhého trimestra gravidity.