Vlaky smerujúce z aj do Bratislavy meškajú aj hodinu

Vlaky smerujúce z aj do Bratislavy, ktoré premávajú cez Pezinok, meškajú vo štvrtok ráno od 20 do 70 minút. Informuje o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na Twitteri, TASR to potvrdil hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Dôvodom meškania vlakov je prerušenie dopravy cez Pezinok vplyvom rozrezanej výhybky na stanici v Pezinku. Cez túto stanicu je už doprava obnovená.

Príčina vzniku rozrezanej výhybky sa podľa Kováča vyšetruje. V následku prerušenia dopravy v Pezinku meškajú aj vlaky a rýchliky prichádzajúce do Bratislavy.