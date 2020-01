Lučanský: Zlyhala koordinácia medzi vyšetrovateľom a dozorovým prokurátorom

Policajný prezident Milan Lučanský súhlasí s generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom, že zlyhala koordinácia medzi vyšetrovateľom a dozorovým prokurátorom. Uviedol to v súvislosti s prípadom bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku.

Ako však poukázal, to ale nemení nič na veci, že vyšetrovateľ postupoval v zmysle Trestného poriadku a podľa svojho najlepšieho presvedčenia. „Už som avizoval pri iných prípadoch, že som pripravený vysvetliť kroky polície, pokým to nijako nezasiahne do vyšetrovania. Nevadí mi, ak chce prezidentka SR alebo premiér informácie, ktoré sú dôležité na upokojenie verejnosti. Ja sám však zvážim po konzultácii s vyšetrovateľom, čo a ako im poviem,“ uviedol Lučanský.

„K prípadu Dobroslava Trnku môžem zatiaľ povedať toľko, že vyšetrovateľ dostal od prokurátora uznesenie o zrušení obvinenia. Špecifikovať viac nateraz nebudem,“ dodal.

Trnku zadržala NAKA minulý týždeň v jeho dome v Hamuliakove. Obvinila ho z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Obvinenie sa malo týkať tajného videa, na ktorom sa Trnka rozpráva s vtedajším ministrom financií Jánom Počiatkom o kauze Lemikon.

Na druhý deň po zadržaní sa Trnka dostal na slobodu. Prepustenie nariadil prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. Nevidel dôvod na jeho stíhanie.