Lipšic: Bödör musí byť trestne stíhaný za krivú prísahu

Právny zástupca poškodených Kuciakovcov Daniel Lipšic je presvedčený o tom, že nitriansky podnikateľ Norbert Bödör musí byť trestne stíhaný za krivú prísahu. Reagoval tak na Bödörovu pondelkovú výpoveď pred senátom Špecializovaného trestného súdu.

„Je evidentné, že vypovedal v úplnom rozpore s jeho komunikáciou s Marianom K. V princípe na každú jednu otázku odpovedal, že to tak nebolo alebo si na to nespomína. Komunikácia je jednoznačná, bola dlhodobá a musím povedať, že je verifikovaná ďalšími dôkazmi,“ uviedol pred novinármi Lipšic s tým, že ak má ktokoľvek pocit, vrátane Bödöra, že príde na súd a bude vytrvalo klamať, musí niesť trestnú zodpovednosť za krivú prísahu.

„Toto je, dá sa povedať, bežný postup, robí sa to už roky,“ reagoval prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry na možnosť trestného stíhania za krivú výpoveď. Upozornil na to, že podľa jeho názoru však treba počkať, kým nadobudne právoplatnosť rozsudok v prípade, v ktorom svedok krivo svedčil.

Samotnú Bödörovu výpoveď ako dôkaz hodnotiť nechcel, keďže proces pokračuje. Rovnako nechcel komentovať, prečo nie je obvinený v prípade sledovania novinárov. „Táto vec sa ešte právoplatne neskončila,“ pripomenul s tým, že sa jej venuje miestne príslušná prokuratúra.

Nitriansky podnikateľ Bödör v pondelok ako svedok pred senátom Špecializovaného trestného súdu v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka poprel, že by sa akýmkoľvek spôsobom podieľal na sledovaní a lustráciách novinárov. Stretnutia s exsiskárom Petrom Tóthom po vražde nepoprel. Tóth ho mal žiadať, aby pomohol obžalovanému Marianovi K. vo väzbe. Bödör nedokázal prokurátorovi povedať, prečo žiadal Tóth pomoc práve od neho.

Bödör tiež na súde povedal, že o zadržaní páchateľov vraždy sa rozprávalo verejne v bratislavských kaviarňach a reštauráciách. Tvrdil to v reakcii na otázku, odkiaľ vedel o pláne zadržať páchateľov, o čom vypovedal Tóth. Bödör však odmieta, že mal informácie z vyšetrovania vraždy, a tvrdí, že Tóth pred súdom klamal.

„Pokiaľ on to niekde počul a má názor, že to bolo dva mesiace pred zadržaním, to je jeho názor, ja mu to brať nemôžem, či je to skutočne pravda, to je druhá rovina. V každom prípade, bol poučený o tom, že má vypovedať pravdu,“ skonštatoval prokurátor.