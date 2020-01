Fico: Smer-SD chce za každú cenu udržať úroveň hospodárskych a sociálnych práv

Uviedol to na brífingu po skončení programovej konferencie v Banskej Bystrici strany Smer-SD jej predseda Robert Fico. Sociálnou prioritou strany v tomto roku bude riešenie dôchodcov, mladých rodín a akútneho nedostatku lekárov na Slovensku, uviedol.

„Chceme za každú cenu v roku 2020 udržať úroveň hospodárskych a sociálnych práv. To je podstata nášho vnímania sociálneho štátu. My si nevieme predstaviť, že by sme niekde robili kompromisy alebo ústupky. Prakticky vo všetkých programoch liberálnych alebo konzervatívnych strán sa objavujú myšlienky, že treba meniť Zákonník práce, aby bol pružnejší, flexibilnejší. To po slovensky znamená, aby sa ľahšie prepúšťali zamestnanci. My sme a chceme byť moderná sociálna demokracia - plne si pritom uvedomujeme význam zdravých (verejných) financií, plne si uvedomujeme význam zdravého podnikateľského prostredia, ale najmä, a na tom nám záleží, je (prioritou) silné sociálne postavenie našich zamestnancov,“ priblížil Fico.

„Keďže dochádza k veľkému rozdielu medzi dôchodkami a reálnymi príjmami ľudí, ktorí sú zamestnaní, tak padlo definitívne rozhodnutie, že tzv. vianočný príspevok, ktorý bol vyplatený v decembri 2019 v dvojnásobnej výške, tak pretransformujeme alebo zmeníme štandardný 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku, ktorý je dnes asi 460 eur. Keďže vieme, koľko máme dôchodcov, bavíme sa asi o pol miliarde eur dopadov na štátny rozpočet,“ oznámil.

Druhou veľkou témou sociálnych opatrení strany budú podľa Fica mladé rodiny. „Bohužiaľ, za posledné roky nám vôbec nestúpali rodinné prídavky. Zabezpečili sme pomerne významne matky na materskej - zdvihli sme minulý rok rodičovský príspevok o 150 eur pri pracujúcich, o 50 eur pri nepracujúcich rodičoch. Trinásty prídavok na deti by mohol byť vyplácaný v auguste ako príprava na školský rok. Minister financií pripustil, že 100-percentné zvýšenie rodinného prídavku na nejakých 50 eur, by znamenalo asi 300 až 400 eur (na dieťa) na celý rok,“ povedal. Aj pri rodinnom prídavku by sa podľa neho robil rozdiel, či je rodič dieťaťa pracujúci, alebo nepracujúci.

Tretím zásadným opatrením pre občanov SR má byť podľa slov predsedu Smer-SD riešenie úniku vyštudovaných mladých lekárov po skončený medicínskeho štúdia v SR do zahraničia. „Padlo definitívne rozhodnutie, o ktorom už hovoríme asi rok a pol a ktoré asi vyvolá veľkú diskusiu, ale myslíme si, že je správne: Ak dnes štát vynakladá od 50.000 do 60.000 eur na štúdium lekára počas 6 rokov, nechápeme, prečo by tento lekár mal mať právo po skončení lekárskej fakulty odísť pracovať do Rakúska, Nemecka či Francúzska. Na to sa naši ľudia neskladajú daňami, aby sme podporovali zdravotné systémy v iných štátoch. Preto ponúkame alternatívu: Každý absolvent lekárskej fakulty bude mať možnosť zadarmo študovať a ak sa rozhodne pracovať na Slovensku ako lekár počas 10 rokov, nikto nebude od neho nič naspäť žiadať. Ak sa však po skončení lekárskej fakulty rozhodne odísť (do zahraničia), tak 55.000 eur bude šek,“ dodal Fico s tým, že to neznamená platenie školného na lekárskej fakulte.

Podľa slov premiéra a podpredsedu strany Petra Pellegriniho je potrebné spomínané priority zvládnuť rozumne a pripraviť do legislatívnej podoby okamžite po nástupe do vlády v horizonte niekoľkých mesiacov. „Chcem uistiť, že hoci sa spomínané opatrenia môžu zdať ekonomicky značne náročné, pôjdu ruka v ruke s udržaním zdravých verejných financií. Existujú možnosti, ako nájsť zdroje na vykrytie uvedených opatrení bez nejakého extrémneho zadlžovania. Máme napríklad obrovský priestor v oblasti boja proti daňovým únikom, či ďalšieho zefektívňovania výberu daní. Budeme musieť možno hovoriť o dodatočnom zdanení nových fenoménov, ako je digitálna ekonomika (digitálna daň), keď sa na území Slovenska generujú príjmy a tie sa potom prevádzajú nezdaňované do zahraničných materských spoločností,“ doplnil Pellegrini, ktorý pripustil aj možnosť zdaňovania technológií (robotov), ktoré v najbližších rokoch budú nahrádzať pracovnú silu.