Érsek: Do konca januára by mala byť vyhlásená súťaž na D1 s tunelom Višňové

Súťaž na dostavbu diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala by mala byť vyhlásená do konca januára tohto roka. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).

V stredu sa zároveň podľa jeho slov ukončilo rokovanie v Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), kde sa zúčastnil aj Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), pričom tam bola aj kontrola z rezortu dopravy a NDS. „Myslím si, že do konca januára bude súťaž vyhlásená," poznamenal Érsek. ÚVO podľa neho deklaroval, že v skrátenom procese sa ešte raz na tender pozrie a vydá k nemu uznesenie, tým by sa mali vylúčiť obštrukcie, ktoré môžu vzniknúť vo výstavbe. Nová súťaž na výstavbu úseku diaľnice D1 s tunelom Višňové by mala mať predpokladanú hodnotu zákazky (PHZ) vo výške 261 miliónov eur. V súčte je tak celková hodnota diela stále nižšia ako zmluvná cena pôvodného zhotoviteľa plus 160 miliónov eur, ktoré požadoval na pokračovanie vo výstavbe. Súťažné poklady pre nový tender boli na ex-ante kontrole na ÚVO, ten 15. novembra 2019 odoslal odpoveď NDS na ich žiadosť o posúdenie podkladov k dostavbe tunela Višňové. Pripomienky ÚVO zapracovali diaľničiari za tri dni. NDS v marci minulého roka ukončila zmluvu so zhotoviteľom úseku, združením Salini Impregilo – Dúha, z dôvodu neuspokojivého postupu výstavby. Zhotoviteľ zložil 27. marca 2019 novú bankovú záruku, čím dohoda o ukončení kontraktu nadobudla účinnosť.