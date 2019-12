Pľúcna embólia: Ako ju čo najrýchlejšie rozpoznať a liečiť

Pľúcna embólia spôsobuje zablokovanie pľúcnej tepny, ktorá dodáva krv do pľúc. Blokáda, ktorou je zvyčajne krvná zrazenina, bráni kyslíku, aby sa dostal do tkanív pľúc. To znamená, že ide o život ohrozujúci stav.

Pri pľúcnej embólii sa embólia tvorí v jednej časti tela, presúva sa v krvnom obehu a potom blokuje krv prúdiacu cez cievu v inej časti tela, konkrétne v pľúcach.

Embólia sa líši od trombózy, ktorá sa tvorí a zostáva na jednom mieste.

Príznaky

Medzi príznaky pľúcnej embólie patrí:

ostrá, bodavá bolesť na hrudníku, ktorá sa môže pri dýchaní zhoršiť

zrýchlený alebo nepravidelný srdcový rytmus

závraty

dýchavičnosť a ťažkosti s dýchaním, ktoré sa môžu objaviť náhle alebo v priebehu času

kašeľ, zvyčajne suchý, ale pravdepodobne s krvou alebo krvavým hlienom

Pri týchto príznakoch je nutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Závažnejšie prípady môžu mať za následok šok, stratu vedomia, zástavu srdca a smrť.

Rizikové faktory

Riziko rozvoja pľúcnej embólie sa zvyšuje s vekom. Pacienti, ktorí majú alebo v minulosti mali krvnú zrazeninu v nohe alebo ruke sú tiež vystavení vyššiemu riziku pľúcnej embólie. Dlhé obdobia pokoja alebo nečinnosti zvyšujú riziko zrazeniny a tak zvyšujú riziko pľúcnej embólie. Môže to byť dlhý let alebo jazda autom.

Keď sa príliš dlho nepohybujeme, krv sa hromadí v dolných častiach tela. Ak sa krv pohybuje pomalšie ako normálne, je pravdepodobnejšie, že sa vytvorí krvná zrazenina.

Poškodené krvné cievy tiež zvyšujú riziko. Môže k tomu dôjsť v dôsledku zranenia alebo chirurgického zákroku. Ak dôjde k poškodeniu krvných ciev, vnútorná strana krvných ciev sa môže zúžiť, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku krvných zrazenín.

Medzi ďalšie rizikové faktory patrí rakovina, zápalové ochorenie čriev, obezita, kardiostimulátory, tehotenstvo, doplnky estrogénu, rodinná anamnéza krvných zrazenín a fajčenie.

Liečba

Liečba embólie má za cieľ:

zastaviť rast zrazeniny

zabrániť tvorbe nových zrazenín

zničiť alebo odstrániť existujúcu zrazeninu

Prvým krokom je liečenie šoku a zabezpečenie kyslíkovej terapie. Antikoagulačné lieky, ako je napríklad heparín, enoxaparín alebo warfarín, sa zvyčajne podávajú na riedenie krvi a zabráneniu ďalšiemu zrážaniu.

Môžu sa tiež podávať lieky na rozpúšťanie zrazenín nazývané trombolytiká. Tie však so sebou prinášajú vysoké riziko nadmerného krvácania. Ak má pacient nízky krvný tlak, môže sa na zvýšenie tlaku podať dopamín.

Pacient bude musieť pravidelne brať lieky, zvyčajne najmenej 3 mesiace.

Prevencia

Riziko pľúcnej embólie môže znížiť množstvo opatrení. Vysokorizikoví pacient môže užívať lieky, ako je heparín alebo warfarín.

Pomáha kompresia nôh pomocou pančúch alebo nafukovacieho puzdra, ktoré drží postihnutú oblasť a podľa potreby zvyšuje tlak.

Metódy kompresie zabraňujú zrážaniu krvi tak, že tlačia krv do hlbokých žíl a znižujú množstvo nahromadenej krvi.

Medzi ďalšie spôsoby, ako znížiť toto riziko, patrí fyzická aktivita, pravidelné cvičenie, zdravá strava a vzdanie sa fajčenia.