Mladá žena pod vplyvom alkoholu spôsobila nehodu

Podľa doterajších zistení 22-ročná vodička jazdiaca na osobnom motorovom vozidle zn. Nissan, smerujúcim od obce Suché, po vjazde do obce Lesné nezvládla vedenie vozidla, v pravotočivej zákrute prešla do protismeru a následne do priekopy, kde prednou časťou vozidla narazila do oplotenia jedného z rodinných domov a vozidlo sa prevrátilo nabok. Z vozidla vystúpila vodička sama a bez zranení.

Počas dokumentovania dopravnej nehody bola podrobená dychovej skúške s výsledkom 0,88 mg/l alkoholu v dychu (1,83 promile). Predbežná škoda bola vyčíslená na 1020 eur.

Presná príčina dopravnej nehody, bližšie okolnosti i miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.