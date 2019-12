Premiér vyzval Slovákov v Británii, aby sa čím skôr zaregistrovali

V súvislosti s brexitom to povedal v sobotnej politickej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD). Zároveň ich však pozval, aby sa vrátili späť na Slovensko.

„Jasné víťazstvo premiéra Johnsona, ktorý teraz má prevahu v britskom parlamente, už pravdepodobne nikoho nenecháva na pochybách, že Británia definitívne opustí EÚ,“ povedal premiér s dôvetkom, že hoci Borisovi Johnsonovi gratuluje, ide o zlý signál, pretože „elitné zoskupenie“ Európsku úniu (EÚ) niekto po prvý raz opustí.

Predpokladá, že Británia veľmi rýchlo ratifikuje dohodu o vystúpení. Pellegrini preto upozornil, že na vyrovnanie si všetkých vzťahov tak ostane len 11 mesiacov. „Ak by sme do 11 mesiacov neboli schopní všetko dojednať, tak sa pre nás Británia stane treťou krajinou, ako hociktorou inou, na ktorú potom začnú platiť predpisy, a to nikto z nás nechce,“ komentoval.

Do konca roka 2020 sa podľa premiéra nezmení nič zhruba pre 100.000 Slovákov žijúcich, pracujúcich či študujúcich v Británii, potrebujú sa však zaregistrovať. „V prípade, že by sa nezaregistrovali, tak im už nebudú musieť byť garantované tie isté práva, aké majú garantované dnes. Pretože, ak sa zaregistrujú, tak sa na nich bude prihliadať ako na obyvateľov a občanov Veľkej Británie a budú im platiť všetky práva aj po roku 2020,“ zdôraznil s tým, že si to nemajú nechať „na poslednú chvíľu“.

Pripomenul, že všetky dôležité informácie týkajúce sa brexitu zverejnilo na svojom webe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. „Na druhej strane, ako premiér SR všetkých pozývam naspäť, aby sa vrátili domov na Slovensko. V prípade, ak majú chuť, aby nezostávali vo Veľkej Británii,“ zdôraznil. Rovnako prízvukoval, že Slovensko má svoje miesto v EÚ.

Pozitívne zhodnotil aj sériu stretnutí uplynulého týždňa, ktoré absolvoval s pápežom Františkom, s generálnym tajomníkom Organizácie spojených národov (OSN) Antóniom Guterresom, a samit lídrov Európskej únie V Bruseli. Práve tam bola jednou z tém aj uhlíková neutralita krajín.

Slovensko podľa Pellegriniho slov patrí do skupiny krajín, ktoré nielen rozprávajú o jej riešeniach, ale aj skutočne konajú. Pripomenul, že klimatická kríza je ešte horšia ako „sme si mysleli“. Všetci by si preto podľa neho mali uvedomiť, že od budúceho roka je to už len desať rokov, a rok 2050 sa síce zdá ako „ďaleká budúcnosť“, ale prejde to rýchlo. „Bude sa musieť prejsť od slov činom,“ dodal na margo témy Pellegrini.