Danko: Na rozdiel od väčšiny lídrov viem preukázať, že som pre ľudí niečo urobil

V rezortoch školstva a obrany, ktoré mala SNS v gescii, došlo podľa neho za štyri roky k výraznému rastu miezd. „Zvýšili sme platy učiteľom o 36 percent, vojakom cez tridsať percent,“ povedal Danko. Strana podľa neho presadila opatrenia na pomoc živnostníkom, mladým ľuďom aj dôchodcom. „Začali sme s paušálnymi výdavkami pre živnostníkov, zrušili sme daňové licencie, znížili sme na 15-percentnú daň pre podnikateľov (s obratom) do 100.000 eur,“ povedal.

Pre zamestnancov SNS presadila možnosť využívať rekreačné poukazy. Danko pripomenul, že vtedajší prezident Andrej Kiska rekreačné poukazy vetoval a parlament musel opatrenie presadiť proti jeho vôli. Už dnes je však podľa predsedu SNS vidieť pozitívne výsledky tohto opatrenia.

„To sú až úžasné čísla. V prenocovaniach sme dobehli Maďarsko. Minulý rok bolo 15 miliónov prenocovaní, tento rok zrejme dosiahneme 20 miliónov. Samosprávy majú vyšší príjem z oficiálnych lôžok. O 12.000 až 13.000 narástol počet pracovných miest z dôvodu všetkých súvisiacich služieb. Na dovolenkách sú ľudia, ktorí by sa inak na dovolenku vôbec nedostali,“ povedal predseda SNS.

Pod podobným tlakom, ako boli rekreačné poukazy, je dnes podľa neho zvýšenie minimálnych dôchodkov v priemere o 50 eur, ktoré tiež presadila jeho strana. „Keď som teraz riešil minimálne dôchodky, naviazal som ich na priemernú mzdu vo výške 33 percent. Takmer u 300.000 ľudí to robí nárast priemerne o 50 eur a každý rok to bude rásť,“ tvrdí Danko. Opozícia tomuto opatreniu vyčíta, že znižuje zásluhovosť a zvýšenie napríklad z 280 na 334 eur minimálneho dôchodku pri odpracovaní 30 rokov dostanú rovnako ľudia s rôznymi výškami zárobku v priebehu produktívneho života. Na získanie minimálneho dôchodku už totiž bude stačiť preukázať len odpracované roky, a nie aj presný príjem počas nich.

„Opozícia kritizuje, že už nemusíte dokladovať príjem. Ale často to bolo nespravodlivé. Niekto napríklad nevie ako dokázať, že vo VSŽ zarábal 40 rokov taký a taký príjem a štát nemá dostatočnú evidenciu. A pohodlný štát si zvykol na to, že ak chcete vyšší dôchodok, zožeňte si papiere,“ reaguje Danko, podľa ktorého na zachovanie princípu zásluhovosti pri minimálnych dôchodkoch postačuje povinnosť preukázať odpracované roky. „Sme v takom štádiu v tomto štáte, že by podľa mňa človek po 30 odpracovaných rokoch mal dostať aspoň 334 eur, pozrite sa, ako rastú náklady na elektriku, plyn. Často sú to starci, ktorí si už nemajú ako zarobiť,“ povedal Danko.

Aktuálne jeho strana presadila novelou vznik možnosti stavať podnikové byty, ktoré by si po desiatich rokoch užívania mohli nájomcovia odkupovať do osobného vlastníctva. Predseda SNS je presvedčený, že nová legislatíva napomôže výstavbe tohto druhu bývania, keďže je výhodná pre samotných zamestnávateľov. “Presadil som zákon, podnikové byty sa od budúceho roka budú stavať. Zrýchlené šesťročné odpisy, zvýhodnené nájomné a po desiatich rokoch si to môžete odkúpiť. Som presvedčený, že tak, ako ľudia nechápali rekreačné poukazy a pochopili, tak do roka pochopia aj podnikové byty,“ tvrdí Danko.