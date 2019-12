5 bežných chýb, ktorých sa vodiči dopúšťajú v zimnom počasí

Vodič, ktorý sa prebudí do zasneženého rána, si na ceste do práce zvykne dať väčší pozor. Ak však cestujete ďalej, zvýšená obozretnosť na ceste vám môže po prvých kilometroch vyprchať a to, že ste svoju jazdu neprispôsobili stavu vozovky, zistíte, keď už bude neskoro.

Chladné počasie a zasnežené vozovky sú často zdrojom zbytočných dopravných nehôd. Niektorí vodiči každý rok s príchodom prvého snehu opakujú pri jazde tie isté chyby, na ktoré raz môžu nepekne doplatiť. Toto je 5 tých najčastejších z nich:

1. Myslíte si, že vďaka štvorkolke ste nesmrteľní

Vozidlá s pohonom 4x4 sa na zasnežených a zamrznutých cestách obvykle správajú spoľahlivejšie, čo však môže vodičom dodávať falošný pocit neohroziteľnosti.

Štvorkolky sú navrhnuté tak, aby točivý moment postupoval do všetkých štyroch kolies auta a vytváral tak dodatočné trenie pri pohybe po zložitom teréne. Samozrejme to neznamená, že sa môžete po snehu pohybovať rýchlosťou blesku a očakávať, že sa vám v prípade potreby podarí okamžite zabrzdiť. Vďaka štvorkolke sa hlavne dokážete popasovať s povrchom, aký dáva iným autám zabrať, pri brzdení však treba dávať veľký pozor.

2. Nie ste pripravení

Prvý sneh vie zaskočiť množstvo vodičov. Magazín Forbes dokonca hovorí, že najnebezpečnejší deň na cestách je prvý deň po prvom snežení v sezóne. Sneh nás niekedy prekvapí tak, že keď napadne, zistíme, že ešte nemáme prezuté pneumatiky a zabúdame na techniku jazdy, ktorú sme využívali počas predošlej zimy.

Váš prvý krok by teda mal smerovať do garáže alebo servisu, kde vám vymenia letné gumy za zimné. Skontrolujte aj batériu a nemrznúcu zmes v ostrekovačoch.

3. Príliš sa lepíte

Veľa neskúsených šoférov má vo zvyku pohybovať sa za autom pred sebou s minimálnym odstupom. Táto chyba môže vyústiť do obrovských problémov aj v lete. Skracovaním vzdialenosti medzi autami si krátite aj reakčný čas, čo je problém najmä vtedy, keď potrebujete rýchlo zabrzdiť.

V zime sa odporúča zdvojnásobiť bežný odstup medzi autami, čím dosiahnete minimálny čas na reakciu 6 sekúnd. Inak povedané, každých 16 kilometrov za hodinu by vás malo od auta pred vami vzdialiť o dĺžku 4 áut. Ak teda jazdíte 50-kou, medzi vaším autom a autom pred vami by mala byť vzdialenosť úmerná dĺžke 12 áut.

4. Dupanie na brzdu

Keď náhodou pocítite, že sa pneumatiky pod vami po asfalte kĺžu, je možné, že spanikárite a ako prvé vám napadne dupnúť na brzdový pedál. Nerobte to – inak riskujete, že znížite trenie medzi kolesami a povrchom vozovky a stratíte kontrolu nad vozidlom.

Keď prídete o trenie a kolesá sa uzamknú v jednej polohe, brzda vás nezachráni. Najúspešnejším riešením je pomaly pustiť nohu z plynu a nechať auto samé spomaliť. Pneumatika, ktorá sa krúti, medzi zemou stále vytvára trenie, ktoré je vašou vstupenkou do bezpečia.

Ak máte auto s ABS, môžete brzdiť pomalým rovnomerným tempom. Ak ABS nemáte, brzdy môžete aktivovať opakovaným stúpaním na brzdový pedál. Pri priechode cez zasnežené zákruty by ste mali spomaľovať ešte pred stáčaním. V zákrute už nebrzdite ani nepridávajte plyn.

5. Jazdíte prirýchlo

Najväčšou chybou pri jazdení po snehu je rýchla jazda. Niektorí vodiči si myslia, že im stačí dostať sa na diaľnicu, kde už môžu jazdiť obvyklým tempom. Ide o mylnú domnienku.

Rýchla jazda skracuje čas na reakciu a zhoršuje následky možnej nehody. Brzdenie pri vysokej rýchlosti tiež nie je ideálne – na zamrznutej alebo zasneženej ceste zaberá 4-10-krát viac času ako na suchom asfalte.

Keď sa teplota pohybuje okolo nuly a krajinu pokryla prvá vrstva snehu alebo námrazy, mali by ste s autom spomaliť. Okrem rýchlosti si strážte aj vonkajšie podmienky.