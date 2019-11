Z klubu ĽSNS vystúpila poslankyňa, nebola spokojná s kandidátkou

Podľa Ďuricu vystúpila Nehézová z klubu, pretože nebola spokojná s ponúknutým miestom na kandidačnej listine ĽSNS do parlamentných volieb.

Poslanecký klub ĽSNS mal na začiatku volebného obdobia pôvodne 14 poslancov. Jeho súčasťou už nie je poslanec Ján Mora, s ktorým strana ukončila spoluprácu.

V novembri minulého roku klub opustil Juraj Kolesár. Strana ho následne vyzvala, aby sa vzdal poslaneckého mandátu. V parlamente ostal pôsobiť ako nezaradený poslanec.

Klub tiež prišiel o poslanca po tom, ako Milan Špánik, náhradník za odsúdeného Milana Mazureka, do klubu napokon nevstúpil. Zdôvodnil to tým, že by mu pôsobenie v klube „neumožnilo spoluprácu s inými stranami v komunálnej politike“. Špánik je taktiež poslanec mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom.