5 jedál, ktoré vám môžu uškodiť, keď ich zjete v nesprávnom čase

Aj keď väčšina ľudí už vie rozlišovať medzi zdravými a nezdravými potravinami, nie každý vie, že aj načasovanie ich konzumácie má vplyv na zdravie. Napríklad konzumácia jabĺk v nesprávny čas môže spôsobiť zažívacie problémy namiesto zlepšenia trávenia.

Tu je niekoľko stravovacích návykov, ktoré by ste si mali osvojiť a tiež jednoduché pokyny, ako si načasovať konzumáciu vašich obľúbených jedál, aby ste dosiahli maximálny úžitok.

Banány

Mnohí ľudia, najmä ak ráno nestíhajú, si zvyknú dať banán ako svoje raňajky. No ak sa banány konzumujú na prázdny žalúdok, môžu znížiť vašu energiu. Najprv sa vďaka obsahu cukru budete cítiť energickí, no po pár hodinách nastúpi hlad a únava.

Konzumácia banánov na lačný žalúdok tiež môže uškodiť ľuďom so syndrómom dráždivého čreva a spôsobuje u nich hnačku. Banány by ste si preto mali dopriať buď neskôr, alebo ich ráno kombinovať so zdravými tukmi.

Káva

Šálka kávy je pre mnohých ľudí štartom dňa, no ak si ju dáte ako prvú vec na prázdny žalúdok, nebudete z nej mať veľký úžitok. Výskum ukázal, že ak si dáte kávu pred jedlom, zvyšujete tým svoju toleranciu kofeínu a káva na vás postupne prestane účinkovať.

Počas prvej hodiny po prebudení vaše telo produkuje kortizol a je nevyhnutné tento proces a naše prirodzené biologické rytmy nerušiť. Preto radšej počkajte a vychutnajte si šálku kávy po raňajkách.

Ryža

Ryža obsahuje veľa komplexných uhľohydrátov, ktoré telo dlho trávi, preto nás dokáže zasýtiť na dlhšiu dobu. No kvôli vysokému obsahu kalórií spôsobiť priberanie na váhe, najmä ak ju budete jesť v noci.

Obed je najlepší čas na včlenenie ryže do vašej stravy. Váš metabolizmus je počas týchto hodín rýchlejší a vaše telo ryžu ľahšie strávi. Okrem toho oceníte množstvo energie, ktorú vám ryža dodá na zvyšok dňa.

Citrusy

Začať svoj deň pohárom čerstvo vylisovanej citrusovej šťavy sa môže zdať ako zdravé, ale nie je to tak. Citrusové plody sú veľmi kyslé a ich konumácia s hlavným jedlom alebo bezprostredne po ňom zvyšuje tvorbu kyselín, ktoré môžu spôsobiť nepríjemné tráviace problémy, ako je pálenie záhy, pocit ťažkosti v žalúdku a spomalenie vstrebávania živín. Po jedle chvíľu počkajte, kým si vychutnáte ovocnú šťavu.

Jablká

Jablká majú vysoký obsah vlákniny a obsahujú prírodné kyseliny, ktoré zlepšujú trávenie a funkciu hrubého čreva. Ale ak si ich dáte večer, kyselina z jabĺk sa môže v žalúdku nahromadiť a spôsobiť tak nepohodlie. Večerná konzumácia jabĺk môže tiež viesť k nadmernej tvorbe plynov a problémom s pohybmi čriev. Dôvodom je, že trávenie sa v noci spomaľuje a strávenie jabĺk trvá omnoho dlhšie.

Najlepší čas na konzumáciu jabĺk je ráno. Týmto spôsobom môžete stimulovať pohyb čriev po dlhom spánku. Jablká vám pomôžu najmä, ak obedujete neskoro, alebo ste zjedli príliš veľa nezdravého jedla.