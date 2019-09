Problémy so spánkom a nočné mory súvisia s nedostatkom jednej živiny

Výskum zistil, že zlý spánok môže byť dôsledkom nedostatku omega-3 mastnej kyseliny. Zlý spánok môže tiež spôsobiť kognitívne a behaviorálne problémy a celkovo poškodzuje váš zdravotný stav.

DHA (kyselina dokosahexaenová) je jeden z troch druhov omega-3 mastných kyselín. Vyskytuje sa v riasach, rybách a iných morských plodoch a je dôležitým tukom v mozgu a sietnici oka.

Vyššia hladina DHA v krvi je spojená s lepším spánkom, menším výskytom porúch spánku a parasomnie, vrátane abnormálnych pohybov počas spánku, nočných morí a námesačnosti.

Omega-3 mastné kyseliny zmierňujú problémy so spánkom

V štúdií publikovanej v časopise Journal of Sleep Research skupine detí so slabým spánkom podávali denne po dobu 16 týždňov doplnok so 600 mg DHA z rias. Vďaka tomu sa im podarilo výrazne zlepšiť spánok a zmierniť problémy

To tiež znížilo problémy, ako je spánková úzkosť a nočné prebúdzanie. Deti, ktoré dostávali doplnok s DHA, mali každú noc o jednu hodinu viac spánku a omnoho zriedkavejšie sa v noci budili.

Nízke hladiny DHA sú spojené s nižšími hladinami melatonínu, hormónu produkovaného hlavne v mozgu, ktorý reguluje cyklus spánku a bdenia.

Hlavný autor štúdie Paul Montgomery uviedol, že zistenia z tejto vzorky všeobecnej populácie, že až 4 z 10 trpia problémami so spánkom, sú znepokojivé. Ako vysvetlil:

"Už dávno je známe, že rôzne látky, ktoré telo vyrába z omega-3 a omega-6 mastných kyselín hrajú kľúčovú úlohu pri regulácii spánku. Napríklad nižšie hladiny DHA sú spojené s nižšími hladinami melatonínu, čo by zodpovedalo nášmu zisteniu, že problémy so spánkom sú väčšie u detí s nižšími hladinami DHA v krvi.“

Rovnováha omega-3 DHA a omega-6 mastných kyselín AA (arachidónová kyselina) v epifýze nášho mozgu je dôležitá pre reguláciu produkcie melatonínu. Zvýšenie pomeru DHA k AA omega-6 mastným kyselám zvyšuje sekréciu melatonínu, a tak môže znižovať problémy so spánkom.

Alex Richardson, spoluautor štúdie, uviedol: