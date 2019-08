Fico odkázal Kalavskej, aby pri reforme nemocníc zvážila svoju budúcnosť

Ministerke zdravotníctva Andrei Kalavskej (nominantka Smeru-SD) odkázal, že má držať dohodu a ak jej návrh neprejde, mala by uvažovať o svojej politickej budúcnosti.

„Ak predloží tento zákon v podobe obyčajného zákona, my ho v žiadnom prípade nepodporíme,“ uviedol Fico s tým, že ak ministerka „predloží zákon a niečo jej neprejde, bude musieť pouvažovať o svojej politickej budúcnosti,“ doplnil Fico.

Kalavská v televízii TA3 jasne nepovedala, či by odstúpila z funkcie. „Počkáme si, čo bude a podľa toho sa budem rozhodovať,“ povedala.

Legislatívna rada vlády v utorok odobrila návrh reformy nemocníc, tzv. stratifikácie. Kalavská (nominantka Smeru-SD) predložila materiál na rokovanie formou novelizácie súčasnej legislatívy a nie ústavného zákona, ako to od nej žiadal šéf Smeru-SD Robert Fico.

Smer-SD už povedal, že návrh v podobe obyčajného zákona nepodporí. Vládny Most-Híd avizoval, že ho podporiť chce. SNS chce počkať na stanovisko Smeru-SD na zasadnutí Koaličnej rady. Podporu stratifikácii v podobe obyčajného zákona zatiaľ avizovala opozičná SaS. Hnutie Sme rodina sa k návrhu vyjadrí až vtedy, keď bude známa finálna verzia. OĽaNO si myslí, že ak Smer-SD nepodporí návrh vlastnej ministerky, mala by Kalavská podať demisiu. ĽSNS vníma nepredloženie v podobe ústavného zákona negatívne.

Navrhovaná reforma nemocníc ministerky zdravotníctva by mala nemocnice rozdeliť do troch kategórií a určiť, aké typy zdravotných úkonov sa v nich budú vykonávať. Projekt by mala ministerka predložiť na rokovanie vlády 21. augusta. Cieľom je podľa ministerstva zabezpečenie kvalitnej a dostupnej ústavnej zdravotnej starostlivosti pre pacienta.