Pellegrini nechce Gašpara na kandidátke Smeru do parlamentných volieb

Tvrdí, že s Tomášom Druckerom o spolupráci nehovoril. Zároveň si nemyslí, že by bývalý policajný prezident Tibor Gašpar mal byť na kandidačnej listine Smeru-SD do budúcoročných parlamentných volieb.

„Chcem tieto týždne využiť na to, aby sme si povedali, ako Smer pôjde do volieb. Hovoríme aj o tom, aké by bolo moje miesto a postavenie v tom celom. Rozhodnutie ešte nie je,“ povedal premiér na brífingu na Rázsochách, kde má vyrásť nová Univerzitná nemocnica Bratislava.

Doplnil, že s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom majú svoje pohľady na svet a hľadajú prieniky, aby boli so stranou úspešní. Exministra zdravotníctva a vnútra Tomáša Druckera, ktorý má založiť politickú stranu, Pellegrini nekomentuje. Povedal, že o svojej budúcnosti s ním nehovoril.

V súvislosti s informáciami, že by sa Gašpar mohol objaviť na kandidátke Smeru-SD, uviedol, že by na nej byť nemal. „Na základe aktuálnej situácie si nemyslím, že by pán Gašpar mal byť súčasťou kandidátky našej strany. Možno by sa mal skôr sústrediť na to, aby vyvrátil podozrenia a očistil svoje meno,“ doplnil Pellegrini.