Kočner vypovedal na NAKA

Aktualizované: 13:14

Podnikateľ Marian Kočner v utorok vypovedal na nitrianskej pobočke Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Podľa slov jeho advokáta Mareka Paru poprel účasť na skutku a jednoznačne prejavil svoju nevinu.

Marian Kočner vypovedal pred vyšetrovateľ iba krátko. „A to vzhľadom na trvalé zásahy do práva na obhajobu. Či sa to týka miestnosti číslo 4, kde sme nonstop umiestňovaní, či je to monitorovanie telefonických hovorov s obhajobou prítomnosťou príslušníkov na úrovni jeden, jeden a pol metra,“ uviedol Para. Podľa jeho slov je jeho klientovi odopieraný spánok, čo má dokazovať nariadenie, podľa ktorého má byť budený každých 30 minút. „Toto nariadenie nám bolo doručené poštou neznámou osobou. Má to byť z prostredia vedúcich funkcionárov Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Leopoldov. Toto všetko sme dali vyšetrovateľovi prešetriť. Nariadenie sme dali aj príslušnému súdu,“ uviedol Para.

Marian Kočner mal v utorok pred vyšetrovateľmi hovoriť o sms komunikácii, ktorú mala polícia rozšifrovať v jeho mobilnom telefóne. Podľa Paru ide iba o mediálnu a politickú bublinu založenú na špekuláciách, pretože QR kódy nájdené v mobile nie je podľa neho možné priradiť ku konkrétnym ľuďom, s ktorými si mal Marian Kočner písať. „Čo sa týka správ z aplikácie Threema, aj dnes vyplynulo z výsluchu, že tie QR kódy sú absolútne nepriraditeľné. Pokiaľ nám nikto nepovie bez akýchkoľvek pochybností, koho sa týka ten či onen QR kód a je to len nejaká neznáma osoba, a ak sa nemôžem oboznámiť s tým systémom, akým bola záloha v telefóne obnovená, aby som to mohol spochybniť znalcami, tak nie je možné vychádzať z úplnosti a ani spoľahlivosti tohto dôkazu,“ skonštatoval Para.

Podľa jeho slov sa stále nedá vylúčiť, či nedošlo k manipulácii so získanou komunikáciou. „Preto si dovolím pochybovať a samozrejme som v kontakte so znalcami a špecialistami v IT sektore, ktorí ma do tejto problematiky uvádzajú a keď to bude namieste, zverejním mnou nadobudnuté poznatky. Je podstatné to, že QR kód nie je možné priradiť ku konkrétnej osobe, to znamená, už toto narúša akúkoľvek procesnú spôsobilosť, takže zatiaľ je to na úrovni špekulácie a k špekuláciám sa zatiaľ vyjadrovať nebudeme, budeme sa riadiť faktami,“ zdôraznil Para.

Zároveň pripomenul, že aj dve sms správy z mobilu Mariana Kočnera, ktoré sa mali týkať vraždy novinára a jeho snúbenice, s týmto prípadom vôbec nesúviseli. „Už len z obsahu tých správ je jasné, že sa toho skutku vôbec netýkajú. Ich obsah nebudem púšťať médiám, lebo je to nespoľahlivý dôkaz,“ uviedol. Podľa Paru je oveľa zaujímavejšie, že sa celý prípad vraždy spolitizoval a vyšetrovateľ sa ho snaží spojiť so stranou Smer-SD. „Poviem príklad, je tu 150 A-štvoriek kŕčovito zozbieraných správ, ktoré sa len okrajovo dotýkajú strany Smer-SD. To znamená, že tá politická angažovanosť v rámci tohto vyšetrovacieho tímu je absurdná,“ povedal Para.