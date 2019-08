Brutálna vražda: Muž mal zabiť svojho suseda z šokujúceho dôvodu

Polícia vyšetruje závažný zločin vraždy, ku ktorému došlo 10. augusta podvečer v obci Poriadie v okrese Myjava. Šesťdesiatpäťročný Myjavčan, ktorý už čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy, tam mal zabiť 35-ročného muža. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.

„Podľa doterajších zistení mal 35-ročný Štefan prísť slušne upozorniť 65-ročného Jána z Myjavy, ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu, aby stíšil hlasno hrajúcu hudbu. Ten však mal na mladého muža, pravdepodobne v blízkosti prístrešku, zaútočiť oceľovou rúrou a opakovane ho mal udierať do oblasti hlavy,“ uviedla polícia.

V dôsledku úderov utrpel Štefan poranenie hlavy, pričom agresívny dôchodca mal následne priviazať jeho nohy o svoje vozidlo. „V ďalšom konaní sa mu pokúšala zabrániť kamarátka zraneného muža spolu s ďalším susedom. Ale agresívny muž mal začať ohrozovať aj ich kovovou mačetou. Tí, keď sa im podarilo ujsť, privolali políciu,“ ozrejmili ďalej policajti, podľa ktorých však mal 65-ročný Ján medzitým jazdiť s vozidlom asi kilometer po lesnej ceste, pričom počas celej doby mal za autom upínacím popruhom pripevnené Štefanove telo. „Neskôr mal s vozidlom zastaviť a uvoľniť popruh, za ktorý ťahal telo, to mal odhodiť v močarine a z miesta odísť,“ doplnili.

Myjavčan už čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Po vykonaní potrebných procesných úkonov polícia spracuje podnet na návrh na jeho vzatie do väzby. „Policajti na základe príkazu Okresného súdu v Trenčíne vykonali domovú prehliadku u obvineného, pri ktorej našli a následne v zmysle zákona zaistili nelegálne držané zbrane. Aj v tejto veci začal trenčiansky vyšetrovateľ trestné stíhanie, a to za zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Za obzvlášť závažný zločin vraždy hrozí Jánovi trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov,“ dodala polícia.