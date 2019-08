Danko by uvítal rozumnú koalíciu strán so štruktúrami, najradšej by vládol sám

Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) vylúčil z povolebnej spolupráce strany, ktoré podporujú adopcie detí homosexuálmi, rasizmus či popierajú holokaust. V rozhovore pre TASR povedal, že by bol rád, keby po budúcoročných parlamentných voľbách vznikla rozumná koalícia strán, ktoré majú štruktúry.

„Chápem, že pred voľbami sa treba polarizovať. Najradšej by som bol, keby vznikla rozumná koalícia politických strán, ktoré tu teraz, žiaľ, nevidím, a to sú strany, ktoré majú svoj systém, štruktúry a fungovanie,“ uviedol Danko.

Poukázal na to, že v minulosti si nikto nemyslel, že bude v koalícii s predsedom Mosta-Híd Bélom Bugárom. Nechcel v nej byť ani s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom. Skonštatoval však, že ani v budúcnosti inú cestu nevidí, pretože je potrebné, aby vládli „politické strany, ktoré majú usporiadané systémy“.

Poznamenal, že by najradšej vládol sám. „Žiaľ, my nemáme 76 hlasov, aby som veci presadzoval tak rozhodne a rázne, a musím nachádzať kompromisy v koalícii,“ priblížil. Danko si myslí, že problémy dostatočne riešia len pevná ruka a rýchle systémové zmeny, ako to bolo podľa jeho slov pri zákone o politických stranách, ktorý im stanovil finančné limity. Podľa svojich slov by chcel mať dostatočné percentá na to, aby neboli také „handrkovania ako koalície“.

Myslí si, že Igor Matovič s jeho hnutím OĽaNO rovnako ako liberálna SaS budú čeliť existenčným problémom. „Neuvedomujú si, že politikou kriminalizácie vytvorili napätie, ľudia sa dnes upínajú k iným stranám a s tým všetkým treba dnes bojovať,“ dodal.

V súčasnosti vidí v spoločnosti viaceré extrémy. Spomína prípadnú spoluprácu koalície Progresívne Slovensko - Spolu s exprezidentom Andrejom Kiskom a predsedom KDH Alojzom Hlinom. „Ľudia si musia uvedomiť, že je to extrémna pravica v ponímaní amerických liberálnych hodnôt. Tento liberálny americký pohľad je takisto extrémom, ako je extrém to, čo robí Marian Kotleba (ĽSNS),“ tvrdí. Zdôraznil, že sa bude vždy snažiť robiť politiku proti takýmto extrémom.