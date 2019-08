Horúčavy budú v pondelok neúnosné, SHMÚ upozorňuje na výstrahy

Na väčšine územia Slovenska bude v pondelok horúco, teplota môže miestami vystúpiť až na 36 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého a druhého stupňa pre väčšinu územia Slovenska, a to od 13.00 do 19.00 h.

Počas vysokých teplôt netreba zabúdať na pitný režim. Pomáha predchádzať kolapsom z tepla, preto treba piť priebežne a nečakať na pocit smädu. V súvislosti s vysokými horúčavami na to upozornila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová. Vysoké teploty podľa záchranárov predstavujú záťaž na organizmus, najohrozenejšie sú deti, seniori a chronickí pacienti.

Vhodné nápoje sú napríklad minerálne vody s obsahom sodíka do 100 miligramov na liter, bylinkové a ovocné čaje alebo šťavy. Obsahovať by mali čo najmenej cukru (do šiestich percent), ten totiž zvyšuje pocit smädu. Nevhodný je tiež alkohol, ktorý zvyšuje produkciu tepla v organizme. Ideálne nie sú ani príliš studené nápoje. Pri pobyte na slnku treba myslieť na vhodnú pokrývku hlavy a ľahký odev.

Večer by mali horúčavy vystriedať búrky. Najmä na západe Slovenska môže spadnúť 20 - 40 milimetrov zrážok. Hrozí preto zvýšenie hladiny malých vodných tokov a zatopenie pivníc, podjazdov a podchodov. Okrem toho môžu padať krúpy a fúkať silný vietor s rýchlosťou v nárazoch do 85 kilometrov za hodinu. Výstraha pred búrkami platí od pondelka 21.00 h až do utorkového (13. 8.) rána.