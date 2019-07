Čiune Sugihara - muž, ktorý kvôli 6.000 Židom riskoval život seba aj rodiny

Podobne, ako nemecký továrnik Oskar Schindler, aj Čiune Sugihara sa vo svete preslávil pomocou židovskému obyvateľstvu v čase 2. svetovej vojny. Od úmrtia Sugiharu v stredu (31. júla) uplynie 33 rokov.

Sihugara sa narodil 1. januára 1900 v japonskej provincii Gifu. Bol druhým najstarším dieťaťom pracovníka na daňovom úrade Yoshimiho Sugiharu a jeho manželky Yatsu. Sihugara mal dokopy 4 bratov a 1 sestru.

Rodina sa počas života často sťahovala a z mladého Čiuneho chcel otec pôvodne vychovať lekára. Syn sa však nedal zlomiť a vyštudoval jazykovú školu. Keďže v tom čase ako jeden z mála jazykovo nadaných Japoncov prejavil talent zvlášť pri výučbe ruštiny, uplatnil sa ako vicekonzul v litovskom meste Kaunas.

Súčasťou Sugiharovej práce na japonskom veľvyslanectve v Litve bolo sledovať pohyb sovietskych a nemeckých vojsk v začiatkoch 2. svetovej vojny. Mladému diplomatovi sa od začiatku nepáčil náročný proces, ktorý museli absolvovať Židia, ak chceli požiadať o víza. Obzvlášť náročnou podmienkou pre nich bolo preukázanie dostatočného kapitálu.

Sugihara sa rozhodol Židom, utekajúcim pred nacistickou okupáciou, pomôcť aj napriek tomu, že mu na to nadriadení neudelili povolenie. Každý deň venoval aspoň 18 hodín ručnému písaniu víz pre Židov, ktorí tak mohli zadarmo precestovať do Japonska, kde mali 10 dní na to, aby sa legálne presťahovali do inej krajiny. Sugihara tým riskoval svoj vlastný život aj život svojej rodiny.

V čase, keď mali zavrieť japonský konzulát v Litve, Sugihara neprestával vypisovať víza, a robil tak dokonca aj vtedy, keď čakal na vlak, ktorý ho mal odviezť späť do Japonska. Keď sa vlak s odchádzajúcim diplomatom pohol, začal vyhadzovať papiere s úradnými pečiatkami a podpisom von oknom, aby si na ne Židia sami dopísali povolenie vycestovať.

Sugihara sa zaslúžil o záchranu 6.000 židovských životov. Ako jediný občan Japonska získal ocenenie Izraela Spravodlivý medzi národmi.

Čiune Sugihara a jeho cesta k záchrane 6.000 Židov