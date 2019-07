Čaputová ani Pellegrini sa na pochody nechystajú, Danko podporí rodinu

Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) sa chystá na podujatie Hrdí za rodinu .

Napriek tomu, že sa Čaputová ani na jednom z pochodov nezúčastní, tak „rešpektuje snahu všetkých komunít a menšín, angažovať sa a aktívne upozorňovať na svoje práva a uplatňovať svoju slobodu prejavu“, uviedol pre TASR hovorca prezidentky Martin Strižinec.

„Predseda vlády SR Peter Pellegrini plne rešpektuje právo všetkých komunít slobodne a pokojnou cestou prezentovať svoje názory a postoje,“ uvádza sa v stanovisku tlačového odboru Úradu vlády SR.

Danko sa zúčastní na sobotnom (20. 7.) podujatí Hrdí za rodinu. Potvrdil to organizátorom pochodu. „Každý má právo žiť, ako sa rozhodne, nikto však nemá právo na to, aby maloleté deti nútil žiť vo zväzku dvoch mužov alebo dvoch žien. Pre SNS vždy bola hranica akceptovateľnosti to, aby si homosexuálne páry nemohli adoptovať maloleté deti,“ skonštatoval Danko.