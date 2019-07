Osobné údaje pedagógov v ohrození: Úrad na ochranu osobných údajov SR vyjadril obavy

Čaputová: Meradlom kvality spoločnosti je miera reakcie občianskej spoločnosti

Meradlom toho, aká je spoločnosť kvalitná, je reakcia občianskej spoločnosti na to, čo sa v krajine deje. Myslí si to prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá to uviedla v diskusii na 23. ročníku festivalu Pohoda.