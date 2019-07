Vznikajúca strana Za ľudí má zatiaľ vyzbieraných viac ako 5000 podpisov.

V pondelok to povedal líder strany Andrej Kiska. Na registráciu strany je potrebných aspoň 10.000 podpisov. Ustanovujúci snem strany sa má konať v septembri. Na ňom chce strana predstaviť komplexný program, zvoliť si má tiež predsedu a predsedníctvo.

„Beží to rýchlejšie, ako by som očakával, takže sa teším, že dostatočný počet podpisov vyzbierame rýchlo. Určite budeme plánovať aj nejakú sumu naviac, aby bolo v rezerve. Verím, že to prebehne veľmi rýchlo,“ povedal Kiska.

Medzi základné priority vznikajúcej strany patrí napríklad kvalitné a dostupné zdravotníctvo pre každého, v rámci neho aj zabezpečenie dostatku kvalifikovaných zdravotných sestier a ich motivácia. Rovnako spravodlivosť, pravidlá a zákony musia podľa strany platiť pre každého rovnako.

V prípravnom výbore strany sú spolu s Kiskom bývalá europoslankyňa Jana Žitňanská, exhovorca iniciatívy Za slušné Slovensko Juraj Šeliga, bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Mária Kolíková a poradca exprezidenta pre vnútornú politiku Michal Luciak.