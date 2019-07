Príznaky náhlej cievnej mozgovej príhody spozoruje aj laik, rizikom sú aj horúce letné dni

Podľa Vladimíra Donátha, prednostu II. Neurologickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, jej príznaky dokáže spozorovať nielen samotný pacient, ale i jeho príbuzní.

„Hovoríme tomu ruka – tvár - reč. Človek má oslabenú ruku, hovorí nezrozumiteľne. Tvár, to sú obrázky nakrivo, ktoré vidí. Vtedy netreba váhať a volať záchranku. Horúce letné dni sú veľmi rizikové. Ľudia nedostatočne dodržiavajú pitný režim, krv je hustejšia, horšie tečie, my tomu odborne hovoríme, že má nedostatočné reologické vlastnosti, ľahko sa upchávajú cievy. Ak je vonku, potí sa, je ešte väčšie odparovanie, ešte väčšia hustota, také dni sú naozaj veľké riziko,“ upozornil šéf kliniky Donáth.

Klinika pod jeho vedením získala v týchto dňoch v Miláne na podujatí European Stroke Organisation Conference prestížne medzinárodne ocenenie ESO ANGELS Awards - Diamantovú plaketu za kvalitu poskytovanej liečby pacientom postihnutých CMP. Je to tretia najčastejšia príčina úmrtia a invalidity dospelých ľudí v rozvinutých krajinách.

Rooseveltova nemocnica je jednou z mála na Slovensku, kde vedia poskytnúť komplexnú zdravotnú starostlivosť pacientom s CMP pod jednou strechou v nepretržitom režime.

Podľa špecialistov neurologickej kliniky v 85 percentách prípadoch CMP zapríčiňuje arteriálny uzáver, zvyšných 15 percent spôsobuje krvácanie do mozgu. Ak záchranná zdravotná služba z terénu avizuje príchod pacienta s predpokladanou CMP, v nemocnici sa aktivizuje celý tím, od sanitára na urgentnom príjme, neurológa, laboratórni diagnostici až po intervenčného rádiológa na angiografickom pracovisku. Pacient nestráca čas a ide po vstupe do nemocnice rovno na CT vyšetrenie a dostáva ihneď infúznu trombolýzu na rozpustenie krvnej zrazeniny. Ak neurológ zhodnotí, že konzervatívna liečba upchatú cievu nespriechodní, pacienta indikuje na zákrok a okamžite ho prevezme špecialista, ktorý odstráni zrazeninu mechanicky. V nemocnici je 24 hodín sedem dní v týždni k dispozícii celý neurochirurgický tím, ktorý sa postará o pacienta, ak mu cieva praskne a zapríčiní život ohrozujúce krvácanie do mozgu.

Zákroky poskytuje Rooseveltova nemocnica nielen pre spádovú oblasť Banskobystrického kraja, ale i ďalšie regióny.