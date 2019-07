50 hasičov zasahuje na hydinovej farme

Takmer 50 profesionálnych a dobrovoľných hasičov momentálne zasahuje v katastri obce Častá v okrese Pezinok na hydinovej farme. Došlo tu totiž k výpadku elektrickej energie. TASR o tom informovala Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru.

„Hasičom sa vďaka rýchlemu zásahu podarilo zachrániť takmer 139.000 kusov hydiny určenej na chov a produkciu vajec. Porucha elektrickej energie je odstránená, v zálohe zostávajú väčšie agregáty,“ spresnila Križanová.

Hasiči po príchode rozmiestnili do 24 hál so 150.000 kurencami elektrocentrály na výrobu elektrickej energie. Vodou taktiež ochladzovali haly a zabezpečili aj vodu do napájadiel, aby v dôsledku vysokých teplôt nedošlo k úhynu hydiny.