Sociologička zhodnotila prejav prezidentky Zuzany Čaputovej

Inauguračný prejav prezidentky SR Zuzany Čaputovej dal veľký dôraz na nádej, ľudskú dôstojnosť, otvorenosť, empatiu a kritický komentár, ktorý bolo treba počuť. Pre TASR to uviedla sociologička Zora Bútorová.

V prejave Zuzany Čaputovej zazneli podľa Bútorovej kritické komentáre k dnešnej situácii, ktoré bolo treba počuť. „Či už ide o korupciu, alebo ďalšie veci, ktoré ležia našim ľuďom na Slovensku veľmi na srdci, a keby to tam nebolo odznelo, tak by to nebolo v poriadku,“ uviedla Bútorová.

Sociologička kvituje, že sa prezidentka zmienila aj o občianskej spoločnosti a jej prínose pre fungovanie Slovenska. To je podľa nej tón, ktorý nie je pre každého prijateľný. „Niektorí politici to vnímajú ako tú časť spoločnosti, ktorú by najradšej videli zatlačenú do kúta, takže to som si tiež cenila. Na prvé vypočutie bol ten prejav veľmi adekvátny,“ spresnila.

Podľa Bútorovej bude mať Čaputová vo funkcii prezidentky kultivačný účinok a očakáva od nej pridanú hodnotu „do civilizačnej debaty, ktorá presahuje našu krajinu“. „Má hodnoty, ktoré úplne zapadajú do toho, čo potrebuje slovenská spoločnosť,“ dodala.