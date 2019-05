Vallo: Cieľom je mať Hviezdoslavovo námestie bez bezpečnostného plota

Cieľom je mať Hviezdoslavovo námestie v Bratislave bez bezpečnostného plota pred Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických v SR. Vyhlásil to vo štvrtok primátor hlavného mesta Matúš Vallo po tom, čo mestské zastupiteľstvo schválilo veľvyslanectvu na šesť rokov prenájom pozemkov pred budovou ambasády za 481.070 eur ročne. Pozemky veľvyslanectvo využíva od roku 2005 ako svoju bezpečnostnú zónu.

Primátor upozornil, že pre problém so schválením prenájmu týchto pozemkov v minulom volebnom období prichádza mesto už dva a pol roka o 1300 eur denne. „Som rád, že sa v tom pohneme ďalej. Teším sa z toho, lebo denne do Bratislavy príde 1300 eur,“ skonštatoval Vallo. To, že v minulosti mestské zastupiteľstvo opakovane neschvaľovalo návrh na prenájom pozemkov veľvyslanectvu, vníma ako politickú hru vtedajšieho zastupiteľstva či skupiny poslancov. „Prišli sme skoro o 1,5 milióna eur a nič sa nezmenilo, plot je naďalej tam,“ povedal.

Úsilie je podľa primátora nemať bezpečnostný plot na Hviezdoslavovom námestí a aj to, aby ambasáda zmenila svoju adresu a sídlila na inom mieste v Bratislave. „Usilujeme sa, aby za šesť rokov bolo jasné, kde bude ambasáda sídliť, a aby bola výrazne rozbehnutá zmena jej adresy,“ podotkol.

Vallo potvrdil, že sa ulica Olejkárska, pri novej budove Slovenského národného divadla, skloňuje ako miesto, kam by sa mohlo veľvyslanectvo presťahovať. Poznamenal však, že o tom diskutuje pracovná skupina. V prípade bezpečnostného plota pred súčasným sídlom ambasády poukázal na Viedenský dohovor, podľa ktorého je bezpečnostná zóna súčasťou ambasády aj na priľahlých pozemkoch, a to bez ohľadu na vlastníctvo.

Starostka Starého Mesta a mestská poslankyňa Zuzana Aufrichtová vyjadrila spokojnosť nad rokovaním o podmienkach prenájmu, z ktorého bude mať osoh aj mestská časť. „Tieto peniaze budú určite investované do verejného priestoru,“ podotkla starostka.

Bratislavskí mestskí poslanci schválili prenájom mestských pozemkov pred americkou ambasádou na Hviezdoslavovom námestí na šesť rokov za 481.070 eur ročne. Z toho 360.802,50 eura (75 percent) uhradí veľvyslanectvo hlavnému mestu a 120.267,50 eura (25 percent) uhradí ambasáda mestskej časti Staré Mesto.

„Nájomca platí nájom jedno euro za m2 na deň po dobu šiestich rokov do dňa účinnosti nájomnej zmluvy. Potom nájomca zaplatí nájomné v sume 0,03 eura do konca nájomného vzťahu,“ píše sa v uznesení. Veľvyslanectvo je oprávnené uplatniť si trojročnú opciu na obnovenie nájomnej zmluvy za rovnakých podmienok, pokiaľ však minimálne dva mesiace pred skončením doby nájmu preukáže právoplatné stavebné povolenie na výstavbu novej budovy zastupiteľstva Spojených štátov amerických v SR.