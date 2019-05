Pellegrini hovorí o potrebe zásadnej reformy Smeru-SD, pripúšťa aj svoj odchod

„Urobím všetko pre to, aby Smer-SD vyhral parlamentné voľby a aby mohol byť súčasťou vládnej koalície. Ale preto bude musieť prejsť zásadnou reformou. Ak sa to podarí, tak sa budeme vídavať ešte často. Ak sa to nepodarí, tak sa my osobne, ja s vami, stretávať nebudem,“ povedal novinárom Pellegrini.

Na otázku, či by po odchode išiel do strany, ktorú pripravuje exminister zdravotníctva a vnútra Tomáš Drucker, povedal, že sa do žiadnej inej strany nechystá. „Sľúbil som, že nepôjdem do žiadnej inej strany,“ podotkol.

Pripomenul, že bez členov žiadna strana nemôže fungovať. Otázky o ďalšom postupe je podľa neho potrebné smerovať na predsedu Smeru-SD Roberta Fica.

Pellegrini o tom hovoril v súvislosti s výzvou niektorých okresných predstaviteľov Smeru-SD v Košickom kraji, ktorou žiadajú Roberta Fica a Roberta Kaliňáka, aby odstúpili z funkcií. Pellegriniho zas vyzývajú na kandidatúru za predsedu Smeru-SD.

Sedem krajských predsedov Smeru-SD v reakcii na situáciu vyhlásilo, že strana je jednotná a že budú o jej budúcnosti rozhodovať na riadnom sneme. Iniciátori výzvy žiadajú mimoriadny snem.