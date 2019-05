Foto: Polícia vyhlásila mimoriadne pátranie po 2,5-ročnom chlapcovi

Polícia vyhlásila mimoriadne pátranie po nezvestnom 2,5-ročnom Vratislavovi, ktorého jeho matka zverila do dočasnej starostlivosti otcovi. Ten ho mal v nedeľu (19.5.) zobrať do ZOO v Bojniciach s tým, že ho vráti matke do 13.00 hodiny, čo však doposiaľ neurobil. "Dieťa naložil do osobného vozidla Škoda octavia combi striebornej farby, ev.č. MT 845 DH a odišiel na neznáme miesto. Matke maloletého napísal, že dieťa jej nevráti a ide s ním do Českej republiky alebo Poľska," informuje polícia na sociálnej sieti.

Vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície v Prievidzi prijal trestné oznámenie pre podozrenie zo zločinu únosu.

Popis osoby: maloletý Vratislav je asi 100 cm vysoký, štíhlej postavy, krátke svetlohnedé vlasy a modré oči. Z predného zubu má kúsok odlomený.

Popis oblečenia: modrá polokošeľa, šedé nohavice, modrá šiltovka. Obuté mal biele tenisky značky Adidas. So sebou mal v batohu pribalenú šedú teplákovú súpravu.

Akékoľvek informácie smerujúce k vypátraniu Vratislava oznámte na najbližšom policajnom útvare alebo na bezplatnej policajnej linke 158. Môžete kontaktovať aj stálu službu Obvodného oddelenia Prievidza na tel. čísle 096127 3755, prípadne priamo Kriminálnu políciu v Prievidzi na telefónnom čísle 0961273374.

Políciu môžete kontaktovať aj prostredníctvom súkromnej správy na oficiálnom facebookovom profile Policajného zboru SR.