Matovič odstúpil z volieb do Európskeho parlamentu

Igor Matovič (OĽaNO) odstupuje z volieb do Európskeho parlamentu. Ľudí, ktorí chceli dať hlas jemu, vyzýva, aby ho dali Petrovi Pollákovi. Povedal to na pondelkovej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR.

„Vzhľadom na to, že doba je mimoriadne vážna, rozhodol som sa, že odstúpim z kandidatúry do volieb do Európskeho parlamentu. Prosím všetkých, ktorí mi chceli dať hlas, aby krúžkovali Petra Polláka. On je najlepšia odpoveď na extrémizmus,“ uviedol.

Argumentuje tým, že existuje predpoklad, že na Slovensku môžu vyhrať voľby fašisti a extrémisti. Obáva sa, že by mohli Európu po voľbách zaplaviť titulky, že voľby na Slovensku vyhrali fašisti. Práve Pollák by podľa neho mohol byť odpoveďou na extrémizmus.

Pollák Matovičovo rozhodnutie ocenil. „Ak mi ľudia prejavia dôveru a získam mandát europoslanca, budem robiť všetko pre to, aby som hájil záujmy všetkých národností v Európskej únii,“ zdôraznil. Doplnil, že jeho kampaň nie je cielená len na Rómov, ale zameriava sa na boj proti extrémizmu a podporu všetkých národností.

Na otázky, čo bude s mandátom v NR SR, Matovič odpovedal, že v slovenskom parlamente ostáva. Povedal to v súvislosti s jeho vyjadreniami spred pár mesiacov, že ak nedosiahne 50.000 krúžkov v eurovoľbách, vzdá sa mandátu poslanca NR SR. Dodal, že jeho ego musí ísť bokom, rovnako ako snahy merať si politický výtlak. Matovič tak priznal, že jeho kandidátka do eurovolieb bola motivovaná aj týmto úmyslom.

Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.