Slovensko v dnešnom zápase víťazne zdolalo Francúzsko

Slovenskí hokejisti zvíťazili vo svojom piatom zápase v A-skupine MS v Košiciach nad Francúzskom 6:3. Na konte tak majú šesť bodov a v tabuľke poskočili na piate miesto.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho viedli v 26. minúte už 3:0, no opäť si dobre rozohraný zápas skomplikovali. Francúzi dokázali v priebehu necelých troch minút znížiť na 2:3. V tretej tretine však pridali domáci hokejisti ďalšie tri góly a rozhodli o svojej výhre.

Slovákov čaká v sobotu 18. mája o 20.15 h ďalší duel s Veľkou Britániou, Francúzi najbližšie nastúpia v nedeľu večer proti Fínsku.

5. zápas A-skupiny:

Francúzsko - Slovensko 3:6 (0:2, 2:1, 1:3)

Góly: 14. Pánik (Lantoši, Sekera), 20. Sukeľ (Fehérváry, Tatar), 26. Hudáček (Pánik, Černák), 41. Černák (Pánik, Tatar), 43. Čajkovský (Buc), 46. Nagy (Daňo, Marinčin) - 33. Manavian (Hecquefeuille, Bertrand), 36. Texier (Chakiachvili, Fleury), 58. Rech (Texier, Dame-Malka). Rozhodovali: Gofman (Rus.), Schukies (Nem.) - Kaderli (Švaj.), Lhotský (ČR), vylúčení: 6:2, presilovky: 1:3, oslabenia: 0:1, 7440 divákov (vypredané).

Francúzsko: Hardy (46. Buysse) - Thiry, Chakiachvili, Hecquefeuille, Crinon, Manavian, Janil, Berthon, Dame-Malka - Rech, Guttig, Texier - Fleury, Claireaux, Bozon - Bertrand, Valier, Treille - Leclerc, Ritz, Perret

Slovensko: Rybár - Černák, Sekera, Čajkovský, Marinčin, Fehérváry, Koch, - Pánik, Hudáček, Tatar - Studenič, Krištof, Nagy - Lantoši, Sukeľ, Daňo - Liška, Buc, Lunter - Zigo

Domáci hrali v úvodnej desaťminútovke dve presilovky, no Hardyho vo francúzskej bránke takmer neohrozili. Hrali nervózne, nevychádzali im prihrávky a nevedeli sa dostať do šancí. Na druhej strane to nebolo o nič lepšie a tak videli diváci za úvodných 12 minút len štyri strely na bránku, z toho tri slovenské. Až potom prišiel súvislejší tlak domácich hráčov a šanca Studeniča. Hardyho síce neprekonal, no Slováci z náporu vyťažili ďalšiu početnú výhodu. Tú už zahrali oveľa lepšie a tešili sa z gólu. V 14. minúte ho dosiahol Pánik, ktorý sa presadil dorážkou po strele Lantošiho - 0:1. Rozhodcovia ešte niekoľko minút skúmali na videu kontakt Hudáčka s brankárom, ale napokon gól uznali. V 17. minúte našiel Marinčin medzi kruhmi voľného Tatara, puk mu však nesadol a minul bránku. Dve minúty pred koncom tretiny sa dostal do brejku Lantoši, ale trafil len do pripravenej lapačky Hardyho. Francúzi si vypracovali jedinú nebezpečnú akciu v závere tretiny, keď sa dostal do úniku Fleury, Rybár si s jeho kľučkou a strelou poradil. V záverečnej minúte zvýšil na 2:0 Sukeľ, ktorý tečoval strelu Fehérváryho.

Slováci mali viac z hry aj v úvode druhého dejstva a vypracovali si ďalšie šance. Čajkovského strela išla po Hardyho zákroku smerom do bránky, no jeden z francúzskych obrancov stihol zasiahnuť. Potom však prišla ďalšia presilovka domácich hráčov a aj tretí gól. Pánik prihral medzi kruhy Hudáčkovi, ten mal času, koľko len chcel a šikovným blafákom zvýšil už na 3:0. Francúzi však po treťom inkasovanom góle ožili, zvýšili tempo a dokázali súpera zatlačiť. V 28. minúte prihral Claireaux pred bránku Fleurymu, no ten netrafil dobre puk. V druhej šanci Rybár strelu francúzskeho kapitána zrazil, pričom puk tesne preletel okolo ľavej žŕdky. V 33. minúte sa už hráčom "galského kohúta" podarilo znížiť. Pri signalizovanom vylúčení Černáka trafil Rybárovi medzi telo a lapačku Manavian - 1:3. V 35. minúte už Černák išiel na trestnú a Francúzi početnú výhodu premenili na druhý gól. Texier dostal prihrávku na vrchol pravého kruhu a presnou strelou rozvlnil sieť - 2:3. Pred Rybárom bol opäť voľný hráč a zakrýval mu výhľad. Zverenci trénera Ramsayho si v závere druhej časti zahrali ešte jednu presilovku a opäť boli blízko gólu. Po delovke Černáka od modrej ho však v skrumáži nedokázali dotlačiť za Hardyho chrbát.

Skóre sa však menilo ihneď po prestávke. Slováci ukázali rýchly prechod do pásma, Pánik prihral od mantinelu do druhej vlny Černákovi a ten trafil Hardymu pod lapačku - 2:4. Piaty gól pridali dokonca v oslabení. Buc šikovne vybojoval puk pri francúzskej bránke, prihral dozadu Čajkovskému a ten bombou z príklepu nedal Hardymu šancu - 2:5. Kanonáda pokračovala v ďalšej presilovke domácich. Daňo si pred bránkou spracoval Marinčinovu strelu, zadovkou prihral Nagyovi a ten mal pred sebou už len odkrytú sieť - 2:6. Hardyho po góle nahradil Buysse. V 50. minúte sa dostali do prečíslenia 2 na 1 Fehérváry s Tatarom, no nový francúzsky brankár sa slovenskému krídelníkovi hodil pod nohy a prekazil mu blafák. Päť minút pred koncom mohol znížiť Rech, no Rybár predviedol výborný zákrok. O ďalšie dve minúty mu to však už vyšlo, keď rozvlnil sieť spoza obrancu a stanovil tak konečné skóre 3:6.