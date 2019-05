Postreky lesov sú podľa ochranárov zbytočné, lesníci tvrdia, že im to káže zákon

Letecké postreky proti premnoženej mníške veľkohlavej, ktoré plánuje realizovať štátny podnik Lesy SR, sú podľa iniciatívy My sme les zbytočné a škodlivé. Je tiež presvedčená, že lesníci nekonajú transparentne a nežiadali o všetky potrebné povolenia.

Štátne lesy podľa ochranárov ignorujú fakt, že pri postrekoch dôjde k usmrteniu chránených živočíchov, teda potrebujú výnimku Ministerstva životného prostredia SR. Podľa hovorcu Lesov SR Pavla Machavu s tým štátny podnik počíta. Odmieta tiež zistenia ochranárov, že lesníci žiadajú o výnimku aj v lesoch na územiach európskeho významu, ktoré sú súčasťou medzinárodnej siete chránených území NATURA 2000. „Pravdepodobne došlo k chybe v odpovedi. Podľa mojich informácií toto nežiadame,“ uviedol.

Ďalším argumentom ochranárov je, že látka Biobit XL, ktorú lesníci plánujú použiť, nie je autorizovaná na letecký postrek. Machava to odmieta. O odporúčanom množstve na leteckú aplikáciu v lesoch hovorí aj etiketa prostriedku. Ochranári tiež pripomínajú, že letecká aplikácia je až na výnimky zakázaná európskou smernicou. Machava tvrdí, že práve použitie biologického prostriedku proti mníške veľkohlavej medzi tieto výnimky patrí.

Ochranári hovoria aj o možných vplyvoch látky na zdravie človeka. „Nemáme k dispozícii žiadnu štúdiu, ktorá by skúmala vplyv látky na človeka. Výrobca len upozorňuje, že ide o dráždidlo a je potrebné používať ochranné pomôcky, aby sa zamedzilo kontaktu s látkou či jej vdychovaniu,“ vysvetľuje Rastislav Mičaník z My sme les. „My vychádzame z toho, že keďže táto látka je riadne registrovaná, je pri správnom použití aj bezpečná,“ argumentuje hovorca lesníkov. Pripomína tiež, že látka sa použije len vo veľmi malom množstve - tri až štyri litre na hektár plochy. Riziká podľa jeho slov musí zvážiť príslušný úrad, ktorého rozhodnutím sa Lesy SR budú riadiť.

Iniciatíva postreky považuje za mrhanie verejnými zdrojmi, keďže cyklické premnoženie mníšky veľkohlavej je podľa nej bežné a pre dubové lesy môže dokonca znamenať prínos. „Je to ich názor,“ hovorí Machava s tým, že na premnoženie podnik upozornila Lesnícka ochranárska služba, ktorá to má v kompetencii. „My podľa zákona máme povinnosť urobiť všetko pre to, aby sme zabránili šíreniu tohto škodlivého činiteľa,“ konštatoval hovorca.