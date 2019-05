Pellegrini odcestoval do USA, kde ho v Bielom dome prijme Trump

Počas stretnutia by sa mali dotknúť otázok s dôrazom na ekonomickú a obrannú spoluprácu. Americké spoločnosti patria medzi najvýznamnejších investorov na Slovensku a zamestnávajú 23.000 pracovníkov.

Predmetom rokovania v rámci obrannej spolupráce by mala byť okrem iného modernizácia Ozbrojených síl SR. Venovať by sa mali aj zvyšovaniu obranných výdavkov v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z členstva Slovenska v Severoatlantickej aliancii (NATO).

Počas návštevy Washingtonu sa premiér stretne so zástupcami amerických spoločností, ktoré pôsobia na slovenskom trhu. Uctí si pamiatku padlých vojakov položením venca k hrobu neznámeho vojaka na Arlingtonskom národnom cintoríne. Veniec položí aj k hrobu amerického vojaka Michaela Stranka, ktorý sa narodil na Slovensku a padol počas druhej svetovej vojny v Japonsku. Taktiež navštívi Americké múzeum holokaustu vo Washingtone.

Premiér Pellegrini by sa mal na Slovensko vrátiť v sobotu 4. mája.