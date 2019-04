Toto sa stane, keď budete jesť pár klinčekov denne

Klinčeky, ktoré používame často ako korenie do pokrmov, sú sušené neotvorené pupene kvetov stromu zvaného Klinčekovec voňavý. Klinčekovec je pôvodom z Indonézie, no v súčasnosti sa pestuje takmer po celom svete. Klinčeky patria medzi najobľúbenejšie koreniny na svete, ktoré pridávajú jedlám sladkastú chuť. Okrem toho sú však dobre známe svojimi liečivými vlastnosťami. Tu je 10 zdravotných výhod, ktoré pocítite pri konzumácii len pár klinčekov denne.

1. Posilnenie imunitného systému

Klinčeky sú jednou z najlepších potravín na podporu imunity, pretože zvyšujú množstvo bielych krviniek v tele, ktoré nám pomáhajú bojovať proti infekciám. A to všetko vďaka vitamínu C, ktorý obsahujú.

2. Lepšie trávenie

Klinčeky môžu byť použité ako liek na zažívacie problémy, pretože zvyšujú vylučovanie tráviacich enzýmov a zmierňujú nevoľnosť. Obsahujú aj vlákninu, ktorá podporuje trávenie a pomáha predchádzať zápche. Je možné ich konzumovať rozomleté na prášok alebo opražené na masle a mede.

3. Zmiernenie bolesti zubov

Toto korenie má tiež lokálne anestetické účinky. Ak máte bolesť zubov, umiestnite klinček nad nepríjemný zub, aby ste zmiernili bolesť, kým sa dostanete k zubárovi.

4. Zmiernenie bolesti a zápalu v tele

Eugenol tiež dáva klinčekom ich analgetické a protizápalové vlastnosti, vďaka ktorým toto korenie funguje ako liek proti bolesti hlavy. Môžete ho konzumovať, alebo ho používať lokálne.

Ak dávate prednosť konzumácii, môžete klinčeky pomlieť a s trochou soli pridať do pohára mlieka, aby ste uľavili od bolesti hlavy. Ak ho chcete používať lokálne, môžete namáčať klinčeky v kokosovom oleji a masírovať si nimi spánky, aby ste získali úľavu.

5. Zdravie kostí a kĺbov

Klinčeky obsahujú flavonoidy, mangán a eugenol, ktoré podporujú zdravie kostí a kĺbov. Tieto látky zvyšujú hustotu kostí, podieľajú sa na tvorbe kostného tkaniva a prenášajú zdravé minerály do kostí.

6. Antibakteriálne vlastnosti

Štúdia vykonaná na Univerzite v Buenos Aires testovala účinky klinčekov v boji proti závažným baktériám, ako sú E. coli a stafylokoky. Výskum ukázal, že klinčekový olej bol účinný pri odstraňovaní týchto baktérií.

Vyskúšajte si vyrobiť bylinnú ústnu vodu z tea tree oleja, klinčekov a bazalky. Podľa Katedry parodontológie na KU Leuven University v Belgicku, táto prírodná ústna voda môže zlepšiť zdravie ďasien a znížiť množstvo baktérií a plaku v ústach už po 21 dňoch používania.

7. Zdravie pečene

Pečeň detoxikuje telo a metabolizuje lieky, ktoré užívame. Eugenol prítomný v klinčekovom oleji zlepšuje funkciu pečene.

8. Množstvo antioxidantov

Klinčeky sú skvelým zdrojom polyfenolov. Polyfenoly sú mikroživiny, ktoré absorbujeme pri konzumácií rastlín. Poskytujú telu množstvo výhod: znižujú cholesterol a krvný tlak, zlepšujú funkciu a pružnosť tepien a podporujú dlhovekosť.

9. Regulácia hladiny cukru v krvi

Klinčeky sú ideálne aj pre ľudí s problémami s krvným cukrom, pretože pôsobia ako inzulín. Pomáhajú prenášať prebytočný cukor z krvi do buniek, obnovujú rovnováhu a udržiavajú hladinu cukru v krvi pod kontrolou.

10. Zrážanlivosť krvi

Je známe, že eugenol v klinčekoch znižuje zrážanlivosť krvi. Pacienti, ktorí užívajú lieky na riedenie krvi, by preto mali byť mimoriadne opatrní. Predtým, ako do svojej stravy zahrniete viac klinčekov, by ste to mali konzultovať so svojim lekárom.