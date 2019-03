Most-Híd: O predčasných voľbách sa má hovoriť na Koaličnej rade, nie médiám

„Merítkom politickej zrelosti je schopnosť a záujem do konca celého volebného obdobia udržať vysokú mieru zodpovednosti a korektnosti. Korektnosť v našom ponímaní znamená najprv zvolať Koaličnú radu, a potom sa postaviť pred médiá,“ vyhlásila Debnár. Pripomenula tiež, že parlament stojí pred druhou voľbou sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR bez dohody v koalícii.

Premiér sa v piatok (22. 3.) vyjadril, že vládna koalícia sa začína odkláňať od svojich priorít. Pevne verí, že jeho vláda ešte má čo ponúknuť a želal by si voľby v marci 2020. „Ale pre mňa je dôležitejšie poskytovať kvalitný a profesionálny výkon a slúžiť ľuďom. A ak sa to nebude dať, tak silou-mocou, len s cieľom zachovať si moc a funkciu, zostať až do marca 2020 vo vláde, nie je to najlepšie pre Slovensko,“ skonštatoval.

Následne sa stretol s ministrom obrany Petrom Gajdošom (SNS) a ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom (nom. Smeru-SD). Po stretnutí vyhlásil, že ak sa má rokovať s akýmkoľvek štátom, v tomto prípade so Spojenými štátmi americkými, tak len za podmienky, že bude absolútne garantovaná suverenita SR a neporušenie ústavy a zákonov SR. Predseda vlády povedal, že tento postoj je výsledkom ich debaty a dajú ho ešte v utorok (26. 3.) odobriť Koaličnej rade.

V sobotu na premiérove slová zareagovala SNS. „Minister Peter Gajdoš ukázal predsedovi vlády materiály, ktoré obsahujú jasné riziká pôsobení Ozbrojených síl USA na základe tejto zmluvy (zmluvy o obrannej spolupráci s USA - pozn. TASR). Sme sklamaní, že predseda vlády uprednostňuje predčasné voľby. Ak to považuje za jediné riešenie, jeho návrh podporíme,“ napísala SNS.