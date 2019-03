Čaputová preferuje verejnú voľbu sudcov ÚS SR, Šefčovič tajnú

„Nejde o výkon verejného práva, ktoré má byť v zmysle ústavy tajné, ide o výkon verejnej moci, kde sú vyššie nároky na transparentnosť. Voliči majú právo vedieť — kto ako hlasoval,“ myslí si Čaputová. Verejná voľba podľa nej lepšie sedí k slovenskej realite, kde sa voľba sudcov stala nielen politickou témou, ale do istej miery aj politickou korisťou. „Toto zvyšuje nároky na dohľad verejnosti,“ myslí si kandidátka.

Šefčovič obhajoval tajnú voľbu. „A to aj z toho dôvodu, že sa ústavní sudcovia budú vyjadrovať aj k takým témam, ako je budúcnosť niektorých politických strán,“ pripomenul. Sudcovia by sa preto podľa jeho slov nemali cítiť, že sú politikom zaviazaní za to, že ich zvolili. Tajná voľba je tiež podľa Šefčoviča štandardom, akým sa riešia všetky personálne otázky v západnej Európe. „Mali by sme sa z tohto poučiť,“ myslí si eurokomisár.