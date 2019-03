Markíza sa ohradila voči pokute od RVR za príspevky o rodičke

Televízia Markíza nesúhlasí s vyjadrením Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR), že jej minuloročné príspevky v Televíznych novinách a programe Reflex svojím obsahom a spôsobom spracovania zasiahli do ľudskej dôstojnosti rodičky. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré zverejnila na svojom webe.

„Táto reportáž bola iniciovaná na základe požiadavky o pomoc zo strany pozostalého manžela a všetky obrazové materiály boli použité s jeho výslovným súhlasom. Zastávame názor, že tému sme spracovali profesionálne, bez zásahu do ľudskej dôstojnosti a v súlade s etickými princípmi,“ povedal riaditeľ centra spravodajstva TV Markíza Henrich Krejča.

To potvrdzuje aj manžel zosnulej Patrik Živojinov. „Podľa mňa je výška a aj samotná pokuta prehnaná. Aj s mamou manželky sme sa dohodli, že to dáme odvysielať. Ja som dal na zábery aj na hotovú reportáž súhlas. Ja by som bol ten najväčší kritik, keby tam niečo v tej reportáži nemalo byť, alebo by bolo prehnané. Práveže to bolo veľmi citlivo spracované a neskreslené. Keby bola reportáž strohá a bez záberov či fotografií, nesplní svoj účel,“ uviedol podľa portálu.