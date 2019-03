Kedy stláčať spojku a kedy vyradiť na neutrál? Tieto chyby pri riadení viac nerobte!

Nie všetci šoféri si uvedomujú, že pri riadení svojho vozidla sa dopúšťajú viacerých chýb, ktoré často majú nemalý vplyv na ich peňaženky.

„Veľa vodičov pravidelne trápi spojku. Či už si dávajú nohu na spojkový pedál miesto toho, aby si ju opreli vedľa, alebo ju zbytočne stláčajú. Stáť na červenú alebo ísť celú dobu v kolóne so stlačenou spojkou namiesto toho, aby vyradili na neutrál, je spoľahlivou cestou, ako spojke skrátiť život. Spojka je rozpojená a jej ložisko tým trpí. Rada je jednoduchá, keď s autom vodič stojí alebo spomaľuje do úplného zastavenia, mal by vždy zaradiť neutrál,“ radí prevádzkový riaditeľ siete autocentier AAA AUTO Petr Vaněček.

Podľa neho ďalším vážnym pochybením je používanie zaradeného prvého rýchlostného stupňa len preto, aby sa vozidlo nepohlo, keď vodič chce stáť v kopci. Prekĺzavajúca spojka sa prehrieva a extrémne opotrebúva.

Častým prehreškom vodičov, ktorý je zväčša podnietený snahou ušetriť, je vyradenie rýchlosti na „neutrál“ pri jazde z kopca a používanie brzdy. Takto si však motorista nielenže veľmi rýchlo opotrebuje brzdové doštičky, ale môže seba a celú posádku aj ohroziť na živote. V prípade dlhého klesania totiž hrozí, že brzdy „uvarí“ a už nedobrzdí. Pri dlhom státí na brzdách bez oddychu sa dokonca môžu skrútiť brzdové kotúče. Vyradením rýchlosti vodič neušetrí takmer žiadne palivo. Pri jazde z kopca je teda lepšie podradiť a brzdiť motorom.

„Hoci už zimné obdobie máme prakticky za sebou, ešte stále bývajú teploty najmä ráno pod bodom mrazu. Motoristi si ničia vozidlá rýchlym rozjazdom bez zahriatia. Premrznutý motor, prevodovka, ale napríklad i časti podvozku sa zahrievajú pomalšie a sú citlivejšie na zaobchádzanie. Vhodné je vyraziť pomalším tempom a nevytáčať pri tom motor do vyšších otáčok. Týmto spôsobom sa všetky komponenty, nielen motor, ale i prevodovka, diferenciál, tlmiče, atď. pomaly súčasne zahrievajú a vozidlo je tak po 10 - 20 minútach jazdy pripravené na plný výkon,“ odporúča Vaněček.