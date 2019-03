Až 60 percent ľudí má iný názor ako Čaputová, tvrdí Šefčovič

„Moje videnie sveta zdieľa 60 percent ľudí, keď sa pozrieme na postoj k migrantom, povinným kvótam. Ja som bojoval proti tomu, pani Čaputová bola skôr za. Ide aj o priority v sociálnej politike. Voľby ukázali, že 60 percent ľudí má iný názor ako pani Čaputová,“ povedal.

Jeho súperka v druhom kole volieb mu odkázala, že takáto interpretácia dát si vyžaduje veľkú mieru tvorivosti. „Vítanie migrantov a kultúrno-etické témy, to sú nálepky. Ja neverím, že tomu veríte v súvislosti s tým, ako ma poznáte. Bude priestor si to vysvetliť,“ odkázala.

Na otázku, ako si vysvetľuje, že v sobotňajšom (16. 3.) prvom kole uspela vo všetkých ôsmich krajoch, Čaputová odvetila, že ľudia počujú, čo hovorí a dôverujú tomu, čo hovorí. „Kultúrno-etické vojny sú zástupné témy. Moja agenda sa týka férovosti, spravodlivosti, životného prostredia a sociálne odkázaných skupín,“ ozrejmila.

Šefčovič poznamenal, že dostať sa do finále je niekedy ťažšie ako samotný finálový súboj. „Verím, že toto bude tá istá situácia. Chcem sa zamerať na mobilizáciu voličov. Som presvedčený, že väčšina korešponduje s tým, čo som hovoril v kampani,“ povedal.

Kandidát na prezidenta tiež vyzval, aby sa nemaľoval zo Slovenska obraz spálenej zeme. „Prokurátori a policajti dramaticky zvýšili tempo a efektívnosť. Nemali by sme bojovať proti niečomu, proti zlu, prináša to delenie na dobrých a zlých a vytvára to deliace čiary. Ja chcem spájať,“ avizoval.

Čaputová uznáva, že Slovensko je krajina, ktorá má svoje pozitívne stránky a úžasný potenciál. „Musíme sa ale zbaviť istých neduhov, ktoré tento potenciál brzdia. Ak hovorím o zle, mám na mysli javy ako korupcia či zneužívanie právomocí. Nemám na mysli jednotlivcov,“ vysvetlila.

Obaja kandidáti sú radi, že predstavitelia extrému zostali pred bránami druhého kola. Čaputová aj Šefčovič sa chcú uchádzať o podporu týchto voličov, a to lepšou alternatívou.