Most-Híd chce tiež uzákoniť povinnosť uvádzať pôvod mäsa v reštauráciách

Slovákov z Británie by mohol prilákať rast miezd, voľných miest je dosť

DNES - 10:45 Ekonomické

Odchod Veľkej Británie z EÚ obmedzí pôsobenie cudzincov na tamojšom pracovnom trhu. Niektorí Slováci by sa tak mohli vrátiť domov. Využiť by to mohli zamestnávatelia, ktorí bojujú s nedostatkom pracovnej sily.