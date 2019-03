Slovákov z Británie by mohol prilákať rast miezd, voľných miest je dosť

Odchod Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ) obmedzí pôsobenie cudzincov na tamojšom pracovnom trhu. Niektorí Slováci by sa tak mohli vrátiť domov. Využiť by to mohli zamestnávatelia, ktorí bojujú s nedostatkom pracovnej sily.

Úrady práce na Slovensku evidujú takmer 81.000 voľných pracovných miest. Ľuďom pracujúcim v zahraničí sa tak naskytá príležitosť nájsť si uplatnenie na domácom trhu práce. Podľa rezortu práce by pre nich mohli byť lákadlom aj lepšie platy. „Situácia na slovenskom trhu práce sa v posledných rokoch výrazne zlepšila, zamestnávatelia pociťujú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, čo spôsobuje aj silnejší rast miezd. Práve vyššie mzdy môžu byť pre Slovákov pracujúcich v zahraničí dôvodom, pre ktorý by sa mohli vrátiť späť na Slovensko bez toho, aby sa zhoršila ich životná situácia," tvrdí tlačový odbor ministerstva. Celý proces vystúpenia Británie z únie je komplikovaný, podľa ministerstva je preto ťažké odhadnúť, koľko ľudí by sa mohlo vrátiť späť na Slovensko. „Navyše, Spojené kráľovstvo ponúka pracovnej sile z EÚ zjednodušené získanie štatútu trvalého pobytu (tzv. settled status) alebo štatútu prechodného pobytu (tzv. pre-settled status). Preto momentálne nepovažujeme za odôvodnené predpokladať návrat veľkého počtu občanov SR iba z dôvodu brexitu," konštatuje rezort práce. Slováci pracujúci v zahraničí by mohli zaplniť napr. pracovné miesta zo zoznamu nedostatkových profesií, ktorý štvrťročne aktualizuje ústredie práce. "Do okruhu aktuálne nedostatkových profesií spadajú zamestnania vyžadujúce si rôzny stupeň vzdelania a skúseností, od riadiacich pracovníkov vo finančných službách a IT až po pomocných pracovníkov v rôznych odvetviach priemyslu," doplnilo ministerstvo. Pre občanov Slovenska, ktorí zvažujú návrat domov, pripravilo ministerstvo práce aj príručku, kde nájdu všetky potrebné informácie o ich právach a povinnostiach pri návrate. Na Internetovom sprievodcovi trhom práce zase môžu nájsť aktuálne inzeráty voľných pracovných miest aj s ponúkanou výškou mzdy. Pomôcť zorientovať sa na trhu práce môže aj projekt zameraný na trendy a prognózy. Návštevníci stránky trendyprace.sk si môžu jednoduchým spôsobom vyhľadať konkrétny študijný odbor a zistiť, akú majú šancu sa s ním uplatniť na trhu práce v priebehu piatich rokov a akú mzdu môžu očakávať.