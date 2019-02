Za nespokojných farmárov sa postavili Sme rodina a OĽaNO

Za nespokojných malých a stredných farmárov, ktorí prišli v utorok (19. 2.) na traktoroch do Bratislavy, sa postavili vo vyjadreniach opozičné parlamentné hnutia OĽaNO a Sme rodina. Výhrady majú k práci rezortu pôdohospodárstva a jeho ministerke Gabriele Matečnej (SNS).

Dôsledkom nesystémovosti a neschopnosti SNS riadiť rezort sú aj protesty farmárov, ktorí sa po menej ako roku vrátili späť do hlavného mesta, uvádza Sme rodina. Zároveň žiada prijať opatrenia, ktoré by zabránili špekulatívnym nákupom poľnohospodárskej pôdy, a podporuje základné požiadavky farmárov. Za výsmech voči štrajkujúcim považuje vyhlásenie ministerky o nevyhnutnosti začať pozemkové úpravy. „Štyri roky ako generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu a tri roky ako ministerka bezprostredne zodpovedá za spravovanie slovenskej pôdy,“ konštatuje hnutie Sme rodina.

Podľa tieňového ministra pôdohospodárstva a poslanca Martina Fecka (OĽaNO) sú nemiestne vyjadrenia ministerky o tom, že nespokojní agropodnikatelia, geodeti a lesníci nemali čo hľadať na stredajšom zasadnutí vlády. „Klamlivé sú aj tvrdenia ministerky Matečnej, že medzi protestujúcimi farmármi sú aj takí, ktorí nemajú ani jeden štvorcový meter pôdy. Každá rodina vlastní určitú pôdu. Problémom však je, že mnohí sa nemôžu dostať k používaniu tejto pôdy,“ mieni poslanec a vyzýva ministerku, aby prestala urážať farmárov a aby nezavádzala občanov.

Protestujúci farmári, ktorí prišli na poľnohospodárskych strojoch do Bratislavy a ktorí dostali od premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) pozvanie na rokovanie vlády, nezastupujú záujmy farmárov, ale vlastné ciele. Šéfka agrorezortu to povedala pred rokovaním vlády s tým, že to vníma ako politickú akciu opozície. K ich požiadavkám možno podľa nej povedať, že „kopú do otvorených dverí“, pretože Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR požadované témy rieši už veľmi dávno.