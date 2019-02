Poslanci Ružinova kritizujú prenájom obecného bytu pre Dušana Kováčika

Niektorým poslancom v bratislavskom Ružinove z Tímu Vallo, OĽaNO a SaS sa nepáči, že jeden z obecných bytov mestskej časti má od roku 2006 v prenájme špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Argumentujú tým, že vysoký štátny funkcionár nie je odkázaný na takúto pomoc samosprávy a nájomné bývanie by malo byť motiváciou pre iných.

„Sociálna komisia má v prvom rade úlohu poskytovať byty ľudom, ktorí to naozaj potrebujú. Či už sú v zlej sociálnej situácii alebo sú to učiteľky, kuchárky či policajti, teda ľudia, ktorí pre Ružinov znamenajú veľa. Nie poskytovať byt človeku, ktorý má peniaze na to, aby si mohol dovoliť lepšie bývanie,“ uviedla na brífingu Silvia Pilková, miestna poslankyňa a členka komisie sociálnych služieb.

Miestny kontrolór má v tejto súvislosti uskutočniť audit prideľovania nájomných bytov v správe mestskej časti, preveriť aktuálnosť podmienok a kritérií na prideľovanie bytov a tiež, či pri všetkých prideleniach bytov boli splnené zákonné podmienky. Zároveň je podľa poslancov potrebná pasportizácia nájomných bytov v správe mestskej časti. Okrem toho by sa mali formou všeobecne záväzného nariadenia (VZN) formalizovať kritéria a podmienky, podľa ktorých je časť nájomných bytov vyčlenených pre potreby škôl, škôlok či zariadení sociálnych služieb.

Ružinovský starosta Martin Chren (nezávislý) ubezpečuje, že miestny úrad bude v tejto veci postupovať transparentne a v súlade s platnými pravidlami. Jeho rozhodnutím bola minulý týždeň bola podľa platného VZN zriadená bytová komisia, zložená z vicestarostov i členov sociálnej komisie, ktorá bude riešiť aj tieto záležitosti.

Šéf ružinovskej samosprávy však nechce špekulovať o možnom vypovedaní nájomnej zmluvy. Tá bola podpísaná v roku 2006, s každoročným dodatkom a predĺžením o ďalší rok. Naposledy bola predĺžená na rok vlani v decembri bývalým starostom Dušanom Pekárom (KDH) a platí do konca roka 2019. „Nechcem špekulovať, dobrá politika sa nerobí cez tlačové konferencie,“ poznamenal Chren. Vypovedanie nájomnej zmluvy by mohlo byť skôr predmetom právnych analýz. Starosta sám iniciovať stretnutie so špeciálnym prokurátorom neplánuje, nebráni sa však stretnutiu, ak by ho inicioval Kováčik. „V prípade, že by o stretnutie požiadal špeciálny prokurátor, nedovolím si povedať nie,“ doplnil Chren.

„Špeciálny prokurátor má uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu na prenájom jednoizbového bytu, ktorá je viazaná na výkon jeho funkcie,“ uviedla pre TASR Jana Tökölyová, hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry.

Na otázku ďalšieho využívania nájomného bytu bude podľa na nej špeciálny prokurátor riešiť so starostom Ružinova, s Úradom pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra (MV) SR. „Vzhľadom na to, že špeciálny prokurátor je chránenou osobou, nebudeme sa podrobnejšie vyjadrovať k veci,“ doplnila Tökölyová.