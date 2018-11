Hlina: Návrh Smeru o darovaní 2 % z dane rodičom je nesystémový a populistický

Návrh koaličného Smeru-SD o zavedení možnosti darovania 2 % z dane rodičom je populistický a nesystémový. Uviedol to na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave predseda KDH Alojz Hlina.

Myšlienka je podľa Hlinu dobrá, nemala by sa však stať ad hoc opatrením pred voľbami. So Smerom sa zhodujú v zámere, aby 2 % z daní dávali deti svojim rodičom. „My hovoríme, že to dieťa, keď robí, má mať možnosť poukázať časť svojich daní pre svojich rodičov, ale nie hneď vyplatiť, ale sa to kumuluje na Sociálnej poisťovni,“ podotkol Hlina s tým, že keď potom príde dôchodkový vek rodiča, z týchto prostriedkov má následne o niečo vyšší dôchodok. Návrh v takomto znení podľa predsedu hnutia nemusí mať priamy dosah na mimovládky.

Vyzval preto Smer-SD, aby upustil od návrhu, ktorý je podľa neho populistický a nedomyslený. „Keď máme v tomto pokračovať, nech je tá diskusia o tom, že je to súčasť nejakej veľkej vízie vytvárania udržateľného dôchodkového systému,“ zdôraznil Hlina.

Zároveň skonštatoval, že v roku 2016 KDH v Poprade na sneme prijalo programový dokument Nový november, kde bolo stanovené, že 2 % bude možné poukázať rodičom. „KDH od samého počiatku už dávnejšie, historicky a dlhodobo stálo pri myšlienke asignácie 2 % z daní ľudí, ktorí pracujú. Stále považujeme túto myšlienku za dobrú a neradi by sme, aby sa stala nástrojom niečoho iného, nejakých ad hoc opatrení, ktoré poprú jej zmysel,“ dodal podpredseda hnutia Peter Bobula.