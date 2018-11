Za slušné Slovensko odmieta ataky aj zastrašovanie zo strany štátu

Odmietajú tvrdenia, že ich niekto riadi, že sú platení zo zahraničia a že sa snažia organizovať štátny prevrat. V súvislosti s ich údajným sledovaním bezpečnostnými zložkami hovoria o zastrašovaní a šikane zo strany štátu.

„Všetko sú to hlúposti, klamstvá a výmysly,“ vyhlásil Juraj Šeliga na brífingu na Námestí SNP v Bratislave v reakcii na obvinenia o prevrate a platení zo zahraničia. Za neprípustné považuje iniciatíva aj to, že mali byť údajne sledovaní bezpečnostnými zložkami štátu. „Nerozumieme, aký je na to legálny dôvod. Nič zlé sme nerobili,“ povedal. Považujú to za zastrašovanie a šikanu.

Podobný názor majú aj na postup Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). „Považujeme to za snahu zastrašiť kohokoľvek, kto by sa chcel postaviť vládnej moci,“ uviedol Šeliga. V súvislosti s NAKA doplnil, že od nich žiadali výpisy z ich súkromných účtov. „Všetky výdavky, ktoré iniciatíva Za slušné Slovensko hradila, sú na transparentnom účte. Nenájdete tam ani jednu platbu od nejakej organizácie zo zahraničia, nehovoriac o tom, že by nás mal platiť nejaký americký miliardár,“ zdôraznil Šeliga.

Iniciatíva považuje za smutné, „že 29 rokov po Nežnej revolúcii sa štát snaží zastrašiť občianskych aktivistov“. Karolína Farská oznámila, že v piatok, v predvečer výročia Nežnej revolúcie, sa iniciatíva zíde na Námestí SNP. „Budeme hovoriť o tom, že v novembri '89 sme niečo začali, tá zmena stále pokračuje a musíme ju dokončiť,“ doplnil Šeliga.

Podporu organizátorom protestov vyjadrila iniciatíva Chceme veriť, ktorá považuje postup polície za neprijateľný. „Elitná zložka polície - Národná kriminálna agentúra bola zriadená na vyšetrovanie korupcie a mafie, nie preto, aby šikanovala aktivistov,“ uviedla Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu, ktorá je súčasťou iniciatívy.

Takýto postup polície môže podľa iniciatívy odrádzať každého, kto by chcel v budúcnosti organizovať pochody či demonštrácie. Pripomenula, že právo na zhromažďovanie je zakotvené v ústave a polícia by ho mala chrániť, nie naopak. Iniciatíva je reakciou takmer 200 občianskych aktivistov a slovenských osobností verejného života na vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, v ktorej predložili požiadavky pre obnovenie dôvery verejnosti v štát.

Národná kriminálna agentúra (NAKA) Prezídia Policajného zboru preveruje anonymné podanie z možnej korupčnej trestnej činnosti v prípade organizátorov protestov Za slušné Slovensko. Dostala ho 10. septembra, podozrenia sa majú týkať doposiaľ „neustálených osôb“. Vyšetrovateľ podľa policajtov predvolal osoby, ktoré mohli byť podľa trestného oznámenia zneužité, čiže svojím spôsobom poškodené.

NAKA v týchto dňoch predvolala na výsluch viacero organizátorov protestov Za slušné Slovensko, ďalší majú ísť vypovedať vo štvrtok (15. 11.). V podaní sa spomína, že organizovali štátny prevrat a platí ich finančník George Soros. O tom, že aktivistov platí Soros, hovoril aj expremiér a šéf Smeru-SD Robert Fico.