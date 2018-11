Lajčák predstúpi pred poslancov kvôli migračnému paktu

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nom. Smeru-SD) napokon predstúpi pred poslancov NR SR, aby spolu diskutovali o zásadných výhradách k navrhovanému Globálnemu paktu OSN o migrácii. Takúto dohodu potvrdil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) aj v reakcii na výzvu opozičnej SaS, aby Lajčákovi zakázal tento dokument podpísať.

Predseda vlády tiež zopakoval ubezpečenie pre občanov, že Slovensko nijako nemení svoju pozíciu v otázke migrácie. Vláda pod vedením Petra Pellegriniho v žiadnom prípade nebude súhlasiť s ničím, čo by mohlo akokoľvek ohroziť či oslabiť bezpečnosť a suverenitu Slovenskej republiky. Vláda naďalej odmieta kvóty a povinné prerozdeľovanie migrantov.

O dokumente chce hovoriť aj koaličná SNS. SaS aj SNS hovoria o potrebe parlamentného uznesenia, ktorým Slovensko pakt odmietne. Koaličný Most-Híd to za potrebné nepovažuje.

Líder SaS Richard Sulík označil pakt za nebezpečný dokument. Tvrdí, že je údajne nezáväzný, ale slovo záväzok obsahuje 86-krát. „Aj keď nie je právne vymožiteľný, zakladá zvykové právo a môže slúžiť ako podklad pre právne záväzné dokumenty. Toto je tá salámová metóda,“ varoval. Sulík priblížil, že podľa článku 7 globálneho paktu je to právne nezáväzný rámec spolupráce. „Ale článok 8 začína vetou, že tento globálny rámec vyjadruje náš spoločný záväzok zlepšiť spoluprácu v oblasti migrácie. Celé je to postavené na tom, že migrácia bude väčšia a my ju máme lepšie manažovať. Ani slovo o tom, že štáty majú právo sa proti migrácii brániť. V bode 16 je 23 cieľov a píše sa tam, že každý z nich obsahuje záväzok, po ktorom nasleduje celý rad opatrení a aktivít. Ak dohodu podpíšeme, vytvoríme priestor pre silný politický tlak a budeme musieť tento záväzok po politickej stránke aj naplniť,“ povedal s tým, že táto dohoda je tou povestnou nohou vo dverách.

SNS zase navrhuje, aby po rokovaní s koaličnými partnermi a dohode prijala Národná rada SR uznesenie, ktorým Slovenská republika odmietne prispenie ku Globálnemu paktu OSN, resp. odmietne súhlas s týmto paktom. Riziká vyplývajúce z Globálneho paktu OSN o migrácii berie SNS na vedomie a zároveň žiada, aby sa nimi zaoberalo nielen ministerstvo zahraničných vecí, ale aj ich koaliční partneri a ostatné politické strany, vyhlásil prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška. Pripomenul, že v súčasnosti sa otvára diskusia o akceptácii Globálneho paktu OSN. „Dokument obsahuje pre členské štáty, ktoré sa k nemu pridajú, viac ako 100 záväzkov. Ak sa nejaká krajina k tomu zaviaže, mala by ich plniť,“ poznamenal Paška. Doplnil, že dokument je z pohľadu SNS rozporuplný.

Lajčák nedávno okrem iného vyhlásil, že Globálny pakt OSN o migrácii je politický dokument, ktorý členské krajiny do ničoho nenúti a formulovanie migračnej politiky ostáva suverénnym právom každého štátu. Minister preto vyzval na konštruktívnu diskusiu bez dezinformácií. „Môžeme sa o tom dokumente rozprávať koľko chceme, ale rozprávajme sa o tom, čo v ňom je a čo je jeho zmyslom, a nie nejaké nezmysly, že sa tým zaväzujeme, že prijmeme x migrantov a že im budeme platiť x stoviek eur mesačne. Nič nie je ďalej od pravdy ako takéto bludy, ktoré niektorí ľudia aktívne šíria,“ uviedol Lajčák, podľa ktorého sa v dokumente nepíše, že migrácia je ľudské právo ani to, že nie je rozdiel medzi legálnou a nelegálnou migráciou.

Na prijatí migračného paktu sa 193 členských štátov OSN dohodlo v septembri 2016. Práce na jeho texte sa začali v apríli 2017. Cieľom 34-stranového dokumentu je pomôcť lepšie organizovať migračné toky a posilniť práva migrantov. Zdôrazňuje sa v ňom nedotknuteľnosť suverenity jednotlivých krajín a ich právo na vlastnú podobu migračnej politiky.